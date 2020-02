Max, el perrito que vendía cupcakes perdió la batalla contra el cáncer

Una triste noticias conmovió las redes sociales, y es que Max, el perrito Husky Siberiano que vendía cupcakes en la Plaza Zaragoza, perdió la batalla contra el cáncer, y falleció la mañana de este domingo.

En días pasados Max, se hizo viral por que vendía cupcakes junto con su dueña en la Plaza Zaragoza para pagarse sus medicinas, y así poder financiar sus quimioterapias, desafortunadamente esta mañana falleció.

Yoselín Macías, lo adoptó y comenzó a trabajar en la venta de panes para brindarle calidad de vida a su nuevo amigo, sin embargo, los esfuerzos de los dos no pudieron detener el triste final que el cáncer le deparaba a Max.

Fue por medio de un comunicado en Facebook, que la joven informó de la muerte del perro, donde dijo que Max no resistió más y finalmente falleció.

Mi querido Max no se me concedió verte jugar y correr como tanto lo deseaba pero sé que cuando me toque partir serás lo primero que vea y prometo jugar mucho contigo, escribió Macías en su cuenta de Facebook.