"Me acosaron brutalmente sobre el tamaño de mis pechos después de publicar una foto de mi cena"

Estados Unidos.- Una modelo ha compartido su horror después de publicar una foto de su cena en línea y terminó teniendo un ataque de pánico cuando los "haters" de internet le dejaron crueles comentarios sobre el tamaño de sus pechos.

Emily Hawthorne, de 21 años, estaba tratando de promocionar un restaurante de sushi en Instagram, pero terminó teniendo un ataque de pánico por la terrible experiencia.

El restaurante japonés Maki & Ramen emitió un comunicado luego del impactante abuso que Emily enfrentó después de que Emily posó con un vestido en casa para promocionar su comida a principios de este año.

Emily dijo: "Por casualidad, revisé los comentarios para ver cómo iba la foto y la cantidad de cosas viles que se dijeron sobre mí fue realmente impactante".

"Estaba temblando físicamente. Tuve un ataque de pánico y pensé: Quiero acurrucarme en una bola y borrarme".

Leer más: Inesperado: Hombre le pide matrimonio a su novia en un módulo de vacunación (video)

"Lo que fue realmente espantoso fue que la mayoría de los comentarios provenían de mujeres que decían cosas groseras y etiquetaban a sus amigas".

"Siempre me enseñaron que las mujeres deben apoyar a las mujeres, así que ver los duros comentarios de las mujeres fue horrible".

Emily, que ha aparecido en el sitio web de Vogue Italia, fue atormentada por matones cuando era más joven, pero firmó con la agencia principal Colors a los 16 años, y ahora está representada por Mayhem Agency.

Los trolles de internet editaron imágenes que la influencer publicó en Facebook para trollearla en línea, lo que la llevó a irse a los 15 años sin calificaciones.

Emily, de Longniddry, East Lothian, dijo: "Me acosaron hasta el punto de que estaba deprimida, molesta y era un peligro para mí".

"La tragedia de ser víctima de la intimidación en esta época es que, una vez que las burlas terminan en la escuela, se trasladan a Internet".

Influencer es acosada por el tamaño de sus pechos en Instagram / Foto: Captura

"La gente de la escuela tomaba fotografías de mi página de Facebook y las editaba para trollearme en Twitter y compararme con cosas horribles".

"En la escuela, me empujaban por los pasillos, la gente me tiraba cosas y se burlaban de mí en línea, lo que me llevó a dejar la escuela a los 15 años sin calificaciones, lo cual es decepcionante porque, al crecer, son muy importantes".

"Recuerdo ser muy joven y no querer estar viva más".

Ella agregó: "Me sentí decepcionada, pequeña y sola, y ahora tengo amigos increíbles, personas encantadoras que me apoyan en mi vida y me encanta el contenido que publico en el mundo".

"Los recursos como NHS 24 y las salas de chat de salud mental en línea me permitieron hablar con alguien en confianza y me recordaron que soy digna.

"Siempre brillarás más que la gente que intenta menospreciarte".

"Nunca olvidaré por lo que pasé y cómo me hicieron sentir mis bullyies, pero debemos centrarnos en edificarnos unos a otros, alentar a los demás a ser lo mejor que pueden ser y recordar el movimiento de Caroline Flack Be Kind".

En una publicación en las redes sociales en ese momento, Maki & Ramen dijo: "Como equipo de marketing compuesto exclusivamente por mujeres, nos gustaría expresar nuestra esperanza de que las mujeres puedan cenar en sus hogares en este momento de gran desafío, vistiéndose como se sientan cómodas, sin recibir comentarios de carácter crítico o despectivo".