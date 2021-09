"Me alcanza con saber de dónde vengo" Joven adoptada busca a su madre biológica y pide ayuda en redes sociales

Argentina.- Constanza Di Leandro, una joven de 26 años quien fue adoptada, tenía la necesidad de conocer a su madre biológica, por lo que se dio a la tarea de buscarla en redes sociales y al mismo tiempo pedirle a los usuarios que la ayudaran a cumplir su sueño, hoy por hoy, la chica está a punto de conocer a la que podría ser su madre.

“Ojalá me quiera recibir, solo quiero abrazarla y agradecerle porque tuve una hermosa familia, jamás me faltó nada. No pretendo hacerle preguntas, ni ningún tipo de reproche, me alcanza con saber de dónde vengo”, externó Constanza

La publicación que hizo la joven en Facerbook, explicaba que nació en Tucumán, entre el 25 y 27 de Septiembre de 1994, dijo que Daniel (el mejor amigo de su padre) y su empleada doméstica Marta fueron quienes contactaron a su madre biológica.

“Fui entregada en San Miguel de Tucumán en la esquina de La Rioja y Lavalle a Daniel y Alfredo mi padre adoptivo. Ella vestía campera negra y jean azul. Supo que mis padres adoptivos me traerían a vivir a Buenos Aires. Si alguien puede colaborar con la búsqueda o tiene alguna información sería de mucha ayuda. Mi intención no es cuestionar, juzgar, ni saber el motivo. Sólo necesito conocer mis raíces e identidad para conocer mi verdadera historia. Seria de mucha ayuda si pueden compartir la publicación, gracias”, compartió la joven con la esperanza que la ayudaran.

Recibió centenares de respuestas, muchos de aliento, otros con vivencia parecidas y algunas pistas, hasta que llegó la clave.

La joven comenzó a hacerse preguntas a la corta edad de los 6 años, ya que en un acto escolar en jardín de infantes. “Todos hablaban de cómo habían salido de la panza de sus mamas, y nunca había visto una foto de esas en mi casa. Le pedí a mi madre que me la mostrara, me miró fijo y me respondió “no saliste de ahí””, dijo Constanza.

Fue a los 9 años que supo que sus padres, Alfredo Di Leandro y Leticia García la habían adoptado, pero solo eso, no hubo mas detalles.

La buena noticia es que, hace unos días, a partir de una publicación en redes sociales, pudo llenar esa parte de la historia que jamás le habían contado. Con gran entusiasmo contó: “Encontré a mi madre biológica, y siento un gran alivio. Solo necesitaba saber eso”.

Aunque Contanza supo desde temprana edad que Alfredo y Leticia no eran sus padres biológicos, nunca puo completar esa historia, pues sus pares murieron en fechas cercanas, hace un año y medio.

Lucharon contra un cáncer de lengua y de garganta, respectivamente, lo cual para la joven fue un golpe muy dura y fue diagnosticada con depresión después del fallecimiento de sus padres.

“Nunca me quisieron contar de qué forma me adoptaron, ni porque lo hicieron bajo qué circunstancias. Crecí en una casa llena de amor, cariño aunque sin comunicación. Mi origen era un tema tabú”, sostuvo.

El desconocimiento le generó angustia, de hecho, cerca de los 10 años tuvo su primer intento de suicidio y otro a los 16 años. “Tuve que hacer terapia durante varios años. Si bien eso me ayudó mucho, vivía enojada”, admitió.

Creció con la idea de que preguntar algo tan importante estaba mal. “Me hacían sentir que era una desagradecida, cada vez que trataba de tener alguna pista se largaban a llorar. A mi inquietud la vivían como una traición y por eso callé mucho tiempo”, admitió.

Pero ese silencio se transformó en una depresión profunda, tal es así que al cumplir 18, la joven decidió mudarse sola. “Esa decisión me ayudó a tomar aire de la situación, pero las respuestas nunca llegaron”.

La búsqueda terminó

Una conocida de su madre biológica fue quien le escribió por redes sociales hace apenas unos días. “Hola Constanza, conozco una historia muy similar, no quiero generar expectativas, pero llámame”, decía el mensaje, según informó Crónica

Eso fue lo que hizo Coti, y todo encajó. “Al llamar a esta persona, me paso el dato de una amiga de mi madre biológica quién pudo aclararme el relato”, explica. “Me dijo que nací un 24 de septiembre, no un 27, ese fecha me entregaron mis padres en la esquina de Lavalle y la Rioja, de manera ilegal porque no me podía criar. Tenía 25 años cuando me dio a luz”.

En tanto, consultada sobre su padre biológico, la joven sostuvo que "no quería tener hijos, fue un novio pasajero. La dejó sola".

Lo cierto, es que la joven viajará a San Miguel de Tucumán para recorrer las calles y la clínica donde nació. Sueña con abrazar a su madre biológica, pero no tiene planes de hacerse un ADN.

