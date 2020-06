"Me comí una salchipapa"¿Lo recuerdas?, así luce ahora el niño del video viral

Colombia.- Seguramente recuerdas bien al niño salchipapa, aquel pequeño con el short hasta el cuello que narraba a modo de canto su mala experiencia al comerse una salchipapa, ya que "se le quedó atorada en la garganta porque no le alcanzó para la gaseosa". Han pasado alrededor de 6 años de que se publicara ese video, definitivamente ya no se trata de un niño y la prueba está que luce irreconocible.

En 2014, la grabación se volvió la sensación en Internet, cientos de memes circulaban por las diferentes sociales, incluso crearon un remix de su interpretación y hasta un videojuego.

"Me comí una salchipapa", se convirtió en una de esas canciones que a pesar de su letra tan simple, se quedan para siempre en tu cabeza. Definitivamente la glotona inspiración de este pequeño conquistó a todos los internautas.

Me comí unas salchipapas. Me comí unas salchipapas... ¡Ay, qué cosa tan sabrosa! Y me quedó en la garganta porque no me alcanzó para la gaseosa"