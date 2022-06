"Me dio las llaves de un depa", youtuber afirma que Mhoni Vidente le ofreció fama para seducirlo

CDMX.- El creador de contenido en redes sociales 'Compa Ozz' aseguró que la pitonisa Mhoni Vidente le ofreció fama y hacerlo crecer en internet a cambio de tener relaciones sexuales con él después de una fiesta en Ciudad de México (CDMX).

Fue en el video de nombre "CHUPIPODCAST CON EL OZZ Y LOS DE LA R - ENTRE COMPAS #87", publicado en el canal de Youtube "ENTRE COMPAS EL PODCAST", donde el nacido en Culiacán, Sinaloa, hizo la polémica declaración.

Explicó que, la presunta anécdota, inició cuando fue junto al comediante Ricky G y otros amigos a una fiesta del influencer Luisito Rey en la capital de la República Mexicana, donde se encontró a Mhoni Vidente, Luna Bella, Guatsi y muchas otras personalidades de las redes.

"'Léeme el futuro, le decía', 'mejor te leo la ver**', me decía", declaró el Compa Ozz.

Por su parte, Miguel Arcángel Martínez Moreno, 'Guatsi', también presente en el podcast, recordó que el protagonista de la historia "le bailaba y decía cosas al oído(..)le hacías a la payasada, pues" a la pitonisa nacida en Cuba.

"Vas a querer o no", fue lo que, según Ozz, le dijo Mhoni Vidente después de agarrar su pierna y apretarla con "fuerza varonil". La siguiente acción de la extrabajadora de Televisa supuestamente fue decirle: "yo te puedo hacer famoso, ve mi Twitter, soy la única persona en México que sigue Justin Bieber".

Cuando la actual colaboradora de El Heraldo se marchó, todo parecía haber terminado hasta que llegó un sujeto y le dio las llaves de un departamento en Polanco. El creador de contenido de nombre 'Óscar' dijo haber rechazado las llaves.

"Me sentí bien acosado, por ella", dijo, para inmediatamente después retractarse y expresar: "nunca me sentí ofendido por ella ni nada, simplemente estaba haciendo su luchita, no lo saquen de contexto, nunca me sentí acosado".