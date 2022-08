"Me pegará un infarto", madre da cintarazos a sus hijos por tatuarse (VIDEO)

Culiacán.- Como toda madre mexicana y sobre todo sinaloense, una mujer decidió tomar el cinto para castigar a sus hijos, luego de que ellos llegarán a casa con tatuaje en brazo. La reacción de la mujer se volvió viral.

El video fue publicado hace algunos días por el usuario @_Alexander_mg quien describió que esta situación común en muchos hogares mexicanos se registró en Culiacán, Sinaloa.

En la grabación de puede apreciar como el hijo le muestra su nuevo tatuaje y aunque le señala que lea las bonitas palabras que se escribió en el antebrazo, la mamá reaccionó enfurecida.

"Mire lo que dice ahí", menciona el joven, mientras que su madre responde que no quería que se hicieran un "tatuaje" y corre al interior de la casa para tomar el cinturón para reprenderlos.

"Vengan para acá, yo no estaba jugando. Roberto, ven para acá, me va a dar un infarto si no me haces caso", grita la mujer mientras sostiene el cinto en su mano.

Aunque en la grabación no se parecía cuál fue el castigo de los jóvenes, los cometarios de los internautas no se hicieron esperar.

"Me va a dar un infarto si no vienen para acá ", jajaja como toda mamá mexicana", "Me sentí mal por ellos", "Mi mamá cuando se enteró que me tatuó", fueron algunos de los cometarios.