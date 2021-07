"Me quiero casar, pero no tengo recursos"; albañil pide matrimonio a su novia y de vuelve viral

Honduras.- Las mejore historia de amor no solo se dan en los cuentos de hadas, pues la vida aguarda historias magnificas como sucedió con un joven albañil que ante todas las dificultades se armó de valor para decirle matrimonio a su amada.

El enternecedor momento fue captado por sus amigos de obra quienes posteriormente difundieron los videos en redes sociales provocando que los internautas viralizaran rápidamente la conmovedora propuesta.

Leer más: ¡Los cacharon! Hombre lleva a su amante a vacunarse contra Covid-19 y se encuentra a su esposa

"Mi amigo me hizo una petición: me quiero casar, pero no tengo dinero para hacerlo", mencionó el joven que capto el momento.

Para la romántica petición, el joven apoyó a Edras su amigo con mariachi en vivo, flores e incluso llevó a la prometida hasta la obra para que el joven albañil diera un nuevo paso en su vida, así como a él en su momento también le costó ya que recordó que igual se enfrentó a una crisis económica.

En el video se observa como el Edras conmovido y con algunas lágrimas en el rostro se inca para abrir la pequeña cajita con el anillo.

Tras ello, sin decir una sola palabra a lo que ya se imaginaba la novia extiende su mano para recibir el aniño y posteriormente abrazarse y darse un beso, mientas que amigos celebran con alegría.

Tania la novia, conmovida por el momento, mencionó que era algo que nunca se esperó, y al estar viviéndolo en carne propia aseguró sentirse muy emocionada, mientras que Edras recordó que pedirle matrimonio a su novia era algo que añoraba hacer pues quería estar en armonía, ya tenían un hijo y era algo que por diferentes dificultades no había podido hacer.