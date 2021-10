Me siento extraño, no jala ni el WhatsApp" Los Tres Tigres componen canción tras caída de redes

El lunes 04 de octubre Facebook, WhatsApp, Instagram y Messenger, dejaron de funcionar por seis largas horas, haciendo que muchos usuarios de estas redes sociales migraron a Telegram y Twitter, tras esto Los Tres Tigres compusieron una canción muy creativa.

Por medio de Twitter Pedro Palacios, vocalista de Los Tres Tigres subió el fragmento de una canción con la tonada similar a la canción de "Como te extraño mi amor" de Leo Dan.

"Me siento extraño, no sirve el Instagram, y pa' acabar no jala ni el WhatsApp, es demasiado ya no jala ni el Face, ¿en estos casos pos’ qué se puede hacer? Estoy aburrido, creo que tengo que poner un tuit", se escucha al Pedro cantar.

Hasta el momento la publicación no se ha vuelto tan viral, ya que solo tiene 533 retweets y 1,314 me gusta, pero quienes la han visto están encantados con la canción.

La caída de Facebook, WhatsApp, Instagram y Messenger le costó a Mark Zuckerberg alrededor de 5,900 millones de dólares, dejando su gran fortuna en 1187 millones de dólares

Leer más: Policías salvan a mujer que puso su vida en riesgo arriba de un puente en Culiacán

Cuando las redes sociales comenzaron a funcionar nuevamente el creador de Facebook pidió disculpas por medio de su cuenta oficial, en lo que va del 2020 WhatsApp se ha caído en nueve ocasiones.