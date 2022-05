"Me siento horrible": Doli hizo una fiesta de cumpleaños pero nadie acudió

Ciudad de México.- Una joven de la Ciudad de México vivió un cumpleaños no muy feliz, ya que invitó a varios amigos pero nadie asistió, ella, pero cuando su historia se hizo viral muchas personas la felicitaron, cambiando totalmente ese amargo momento.

La joven, quien se hace llamar Doli Pocket en Facebook, compartió dos imágenes en la red social, en una se le ve con un pastel de cumpleaños y en la otra con su mamá, explicando que se sentía horrible " por no ser suficiente para ser amiga de alguien".

Doli Pocket contó en la publicación que su mamá decoró, preparó varias pizzas y dos pasteles para que todos pudieran comer, pero nadie asistió a la fiesta de cumpleaños, solamente su novio.

"Hoy fue mi cumpleaños y literal lo estuve anunciando desde días y semanas atrás, solo vino mi novio que me alegró el día, pero invite a varios amigos cercanos según yo, pero absolutamente ninguno apareció, varios salieron de peda ayer, otros ni vieron o contestaron las invitaciones, otros incluso confirmaron asistencia, entiendo que varios tenían cosas que hacer, pero duele.", publicó la joven.

Su publicación se volvió inmensamente viral en Facebook, haciendo que muchos la enviaran buenos deseos, la felicitaran e hiciera amigos y amigas de manera virtual.

Luego de esa publicación y ver la reacción de las personas, esta hizo otra publicación donde mencionaba que es bonito encontrar a personas en la misma situación para apoyarse.

Publicación de Doli en Facebook/Foto: Captura de pantalla

Te recomendamos leer

"No me incómoda en lo absoluto que se haya hecho viral, es lindo encontrar personas que pasaron por la misma situación y apoyarnos mutuamente, disfrutó poder ayudar a los humanitos como yo, lo único que pido es que reporten aquellas páginas que toman específicamente screenshots. Otra aclaración NO LO HICE PARA LLAMAR LA ATENCIÓN, solo quería desahogarme y si deja la publicación activa es porque enserio me alegro poder ayudar a otros a desahogarse. Los tqm"