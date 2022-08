¡Me va a dar un infarto! Madre agarra a manotazos a sus hijos por hacerse un tatuaje. VIDEO VIRAL

Si tus padres ya tienen cierta edad muy seguramente no sean muy amantes de los tatuajes, por lo que la idea de ver a sus hijos portando uno de estos no es para nada de su agrado. Claro ejemplo de ello es el video que se hizo viral donde una madre corretea y agarra a sus hijos con el cinto después de ver que se hicieron tatuajes.

Desde hace años, los tatuajes han sido blanco de todo tipo de críticas por parte de la sociedad; incluso, hay quienes desconfían de las personas que tienen. Hay empleos donde el requisito es no tener tatuajes visibles.

Fue mediante la red social TikTok donde se publicó el video de la reacción de tuvo una jefa de familia cuando se percató de que sus hijos se habían hecho un tatuaje, pues no únicamente se conformó con regañarlos, sino que fue un poco más allá.

En el clip se puede ver cómo la mujer no tuvo la mejor reacción después de que sus hijos le mostrarán, cada uno de ellos, que se habían realizado un tatuaje, algo que claramente no le agradó.

La grabación muestra cómo la mujer va agarrando a manotazos a uno de sus hijos, en tanto que momentos después va por un cinturón mientras les grita: "Roberto, ven para acá, me va a dar un infarto si no me haces caso".

En tanto, se puede escuchar la risa y la voz de una de las hijas de la señora que protagoniza el clip viral, quien la insta a que les pegue a sus dos hermanos, idea que también es apoyada por su pequeña nieta.

Poco antes de que la grabación se acabara, la madre de los dos hombres tatuados les deja en claro que ella no estaba jugando cuando les prohibió hacerse tatuajes, al tiempo que les reclamó que no la "respetan".

De acuerdo a la descripción del video, el gracioso momento ocurrió en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, pero no se sabe si la señora sí terminó por darle de cintarazos a sus hijos.

Lo que sí, el video ya acumula más de 1.7 millones de reproducciones, más de 42 mil "me gusta" y más de 600 comentarios en las popular plataforma de videos china TikTok, donde los usuarios expusieron sus puntos de vista.