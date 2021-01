Me vale, me vale est#%$%a: Exponen a Lady me vale por no usar cubrebocas en el camión en Metepec

Estado de México.- Una mujer en el Estado de México fue denunciada a través de redes sociales por no usar cubrebocas mientras se encontaba a bordo de un camión en el municipio de Metepec.

Inmediatamente la mujer fue nombre "Lady me vale" pues en el video que fue publicado, se le observa y escucha en repetidas ocasiones decir me vale, me vale.

Metepec es un municipio del Estado de México con una población aproximada de 227 mil 827 personas según la encuesta intercensal de Inegi realizada en 2015.

En México desde hace varios años ocurre un fenómeno en redes sociales, donde los usuarios apodan a personas según sus acciones o palabras dichas durante los videos de denuncia que suele volverse viral.

El día de ayer fue cuando se publicó el video de Lady me vale en la página de Facebook de Que Poca Madre Metepec, página utilizada con el fin de denunciar a través de fotografías o videos a personas que realizan actos fuera de los cívico.

El video fue publicado junto con las palabras del denunciante, donde señala que la mujer aún sin identificar, subio al camión sin cubrebocas, y una vez arriba el chófer le solicitó se lo pusiera, a lo que hizo caso omiso.

Ante ello, otros pasajeros también comenzaron a exigirle que se pusidera el cubrebocas y a grabarla. Por ello, la mujer comenzó a insultar a los pasajeros y al chófer y a decir que no lo haría.

"Hola buen día, espero puedan apoyar a difundir un video de agresión en el transporte público, sucedió hoy por la mañana en el municipio de #Metepec, por causa de una mujer que subió al autobús sin cubrebocas, el chofer le pidió que se pusiera cubrebocas o se bajara pero no lo hizo, inició a agredir verbalmente a los pasajeros y al chofer y a grabar, varias personas mas tambien grabaron y le siguieron pidiendo que usara cubrebocas, después agredió a mi familiar, incluso rompió la canastilla de dinero del operador del autobus. Esto a una cuadra antes de llegar a paseo san Isidro" publicó la página de Facebook Que Poca Madre Metepec a nombre de la persona que denunciaba.

En el video de 58 segundos, se puede ver como a bordo de un camión una mujer que viste un gorro y chamarra amarilla, y pantalón camuflajeado, no usa cubrebocas mientras está sentada dentro del camión.

Además, se le observa grabando al resto de pasajeros que presuntamente también le exigían se pusiera el cubrebocas.

En cuanto inicia el video, la mujer que graba le pide que se ponga el cubrebocas, señalando que trabaja en un hospital y ha visto lo "fea" que está la situación por el Covid-19 en el centro del país.

Cabe señalar que el Estado de México y la Ciudad de México se encuentran en color rojo en el semáforo epidemiológico de Covid-19 y concentran la mitad de los casos nacionales de coronavirus activo.

Ante ello la mujer que no usaba cubrebocas apodada Lady me vale, le dice a la denunciante que haga lo que quiera. De forma que la conversación ocurre de la siguiente forma:

Ladi me vale: Haga lo que quiera

Denunciante: Párese por favor (le pide al chófer)

Ladi me vale: Ahí graben lo que quieran, yo también te voy a subir a las redes. Me vale, me vale es%&%%/a, me vale es%&%&/a

Denunciante: No la estoy insultando, no me insulte

Lady me vale: Me vale deja de ch%$$ar hija de tu p%&a madre.

Posteriormente, las dos mujeres se levantan, mientras que Lady me vale se acerca a la denunciante y comienzan a forcejear.

En ese momento, a la denunciante se le cae el celular y se observa como se estan jalando de los cabellos de la cabeza en un forcejeo, al que rápidamente intervienen los demás pasajeros.

Finalmente, lograron bajarla del camión, no sin que antes Lady me vale rompiera la caja de la feria del transporte.