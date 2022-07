Mediante app joven compra boleto 2x1 para el cine, pero termina pagando más de 2 mil pesos

Valeria, una joven usuaria de redes sociales, aprovechó su perfil en Twitter para compartir una desagradable experiencia que pasó al usar una app de cine para comprar una promo 2x1, en la que terminó pagando más de 2 mil pesos.

De acuerdo con lo relatado por la joven, intentaba comprar boletos para asistir a la función de Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore, hace poco más de dos meses.

Según relató la joven, desde que empezó a usar la app daba indicios de que algo andaba mal, pues al primer intento no le arrojó la compra, sino hasta después de varios intentos pudo hacer válida su promoción de 2x1.

“El boleto estaba en $65 compramos para la sucursal que está en Vía Viaducto, la app ese día estaba complicada de usar y no me dejaba meter mi promoción, cuando por fin después de varios intentos me dejo comprarlo”, escribió Valeria en su cuenta de Twitter.

Cuando finalmente pudo obtener las entradas, minutos después el banco le envió una notificación donde se le informaba que se había hecho una compra de 2 mil 65 pesos, una cantidad exagerada por la compra de boletos para el cine con promoción.

Tras leer la notificiación la joven se dirigió al establecimiento para el que había pedido sus boletos, para intentar hablar con el gerente de la sucursal y dar solución a su problema, pero la respuesta fue que eso debería tratarse con el banco, sin embargo había posibilidad de que no le hicieran el cargo porque la aplicación estaba fallando.

“Yo con esperanza de que no me estuvieran viendo la cara, que se solucionará y porque ya iba a empezar la función, acepté la respuesta y entré a ver la película sin disfrutarla por lo antes ocurrido”, contó.

Después afirmó que fue al banco, pero no tuvo una respuesta positiva, ya que le informaron que su queja no procedía, así que intentó dar solución con la cadena de cines, pero no pudo contactar a nadie que le resolviera, pese a que intentó por medio de correos y llamadas, así que no tuvo más opción que acudir a las redes sociales para hacerse escuchar.

“No es posible y es ilógico que te gastes 2 mil en un boleto 2×1 que estaba en 65 pesos y que nadie me quiera regresar ese dinero”, comentó la joven desesperada.

Más pronto de lo que imaginó el hilo se hizo viral, recibiendo apoyo de muchas personas que también exigían a la empresa de cine darle solución al problema de Valeria lo más pronto posible.

Otros usuarios aprovecharon para comentar que también han tenido experiencias similares y hasta tachan de pésimo servicio a la app del cine.

“Esa app tiene muchas fallas, demasiadas diría yo, a mi me pasó algo similar y fue la tercera vez que me lo hacen, seleccionó los asientos, pago, hace el cobro pero me saca de la app y dice que no hubo error, y pasan días para que resuelva entre ellos y el banco. Pésimo servicio”.

Recientemente, Valeria tuiteó que finalmente la cadena se puso en contacto con ella para atender su situación, y espera que con ello nadie tenga que pasar por lo mismo que ella.