Médico le cobra a mujer 230 pesos extras por llorar durante una cirugía

Estados Unidos.- Una mujer de Estados Unidos relató que le cobraron $11 dólares (230 pesos aproximadamente) extras por llorar durante una cirugía de remoción de un lunar.

El cargo se clasificó como mostrando "Emoción breve". La mujer sarcásticamente tuiteó una imagen de su factura, escribiendo: "Eliminación de lunares: $223. Llorar: extra".

La usuaria de redes sociales publicó en Twitter su recibo y agregó en broma: "Ni siquiera recibí una maldita calcomanía".

Una persona respondió: "No puedo decir si esto es una sátira increíble u otro ejemplo de ridículas travesuras de facturación médica", a lo que la mujer respondió: "Es real", antes de agregar un emoji de una bandera estadounidense.

Médico cobra a mujer $11 dólares extras por llorar en cirugía / Foto: Vía Twitter

Muchos quedaron conmocionados por el cargo y muchos criticaron los cargos "horrendos" que las personas pueden enfrentar cuando están enfermas.

Otros aseguraron que ahora importa mucho el estado mental con el que vayan a atenderse.

"Y de alguna manera la atención médica universal está mal vista. Nunca entenderé los honorarios médicos de Estados Unidos", escribió otro.

Otros compartieron sus experiencias de ser cobrados en exceso después de desarrollar problemas de salud.

Un hombre se quejó: "Me desperté mientras me sacaban las muelas del juicio. Específicamente, me desperté mientras martillaban uno de mis dientes para partirlo por la mitad. Me cobraron por la anestesia extra para volver a ponerme debajo. "

Otro escribió: "Recientemente tuve una convulsión y después estaba muy libre, así que me cobraron por" asistencia emocional "y cuando le pregunté, la señora dijo: "Sí, aquí dice que estabas angustiada".