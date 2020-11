China.- Increíble, un cable de 70 centímetros fue extraído de la vejiga de un adolescente en la ciudad de Dongguan, en China. Por si fuera poco, los médicos descubrieron que el objeto había estado dentro del cuerpo por más de tres meses, y es que los padres no habían notado nada extraño en su hijo hasta que comenzó a orinar sangre.

El joven identificado como "Xiao He", por temas de seguridad, fue trasladado a un hospital local donde confesó a los especialistas que había tenido curiosidad por saber de donde venía la orina, así que tuvo la penosa idea de insertarse un cable de metal por el pene para terminar con sus dudas. Explicó que después de hacerlo no experimentó ningún tipo de dolor así que no vio necesario contárselo a sus papas, además que le daba un poco de miedo.

Más tarde, los doctores lo vieron con sus propios ojos al hacerle a una serie de radiografías y así se percataron de la gravedad del caso por lo que fue sometido a una cirugía. En las imágenes compartidas por el Songshan Lake Central Hospital, se puede ver claramente el objeto en el interior del joven.

Afortunadamente la operación de una hora fue todo un éxito y se logró extraer el cable metálico de 70 centímetros. "No esperaba que se pudiera insertar un cable tan largo a través de la uretra", dijo el Dr. Cai Chongyue, médico jefe que dirigió la operación. De momento Xiao He se encuentra estable y recuperándose de la operación de forma satisfactoria.

Médicos extraen cable de 70 cm de la vejiga de un adolescente; quería saber de donde venía la orina/ Songshan Lake Central Hospital

Cabe señalar que no es la primera vez que en China se presenta un caso similar, hace algunos meses se dio a conocer el caso de Dou Dou, un niño de 10 años de la provincia de Jiangxi, al que se le extrajo un cable de cinco pies de su vejiga. Lo increíble es que según el medio chino Weixin, el objeto estuvo en su interior por casi 5 años.

Lo peor de todo es que el Dr. Rao, urólogo encargado de la cirugía de Dou Dou, explicó que al año en China se presentan de 20 a 30 casos similares en China. Es por eso que resaltó la importancia de que los padres hable con sus hijos sobre el peligro de insertar objetos en su cuerpo.

El caso se ha vuelto viral en Internet, generando gran cantidad de reacciones y comentarios por parte de los internautas, quienes quedaron boquiabiertos al conocer el relato del joven. Asimismo, reflexionaron sobre la comunicación que debe haber entre padres e hijos.