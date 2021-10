¡Mejor relación que nunca! Expareja celebra su divorcio con cerveza y buen humor (VIDEO)

México.- Aunque unir las vidas en matrimonio no siempre resulta de la mejor manera, pues tras ello surgen nuevos retos y dificultades, al parecer divorciarse en algunos casos llega a ser la mejor opción para recobrar la relación.

Así lo demostró una pareja en redes sociales que se volvió viral tras publicar un video en el que muestran que pese a haber roto su lazo matrimonial, eso no les impide celebrar juntos.

El video fue compartido a través de la red social Tik Tok y ha pocos días de haber sido subido, ya supera los 2.5 millones de reproducciones, por lo poco común de la celebración tras haberse divorciado.

El video no explica mucho, pero se puede leer "cuando firmas el divorcio y se van a festejar juntos", mientras que en las imágenes se ve a la pareja disfrutando de algunas copas en algún bar.

El festejo de los recién divorciados causo diversas reacciones en redes sociales, pues algunos usuarios reconocieron. Que, si bien su relación como esposos no fue la mejor, si lo es amigos.

Mientras que otros sugirieron que esa velada no no terminó el simple hasta luego; "hay parejas que como esposos no pueden estar, pero como amigos se llevan muy bien", escribió una usuaria de Tik Tok.