Memes: Internautas reaccionan a Ricardo Anaya tras anunciar su ausencia por persecución

México.- Ricardo Anaya ex candidato a la presidencia de México por el PAN acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de quererlo meter a la cárcel debido a los "dichos" de Emilio Lozoya quien lo acusó de recibir dinero para votar en favor de la reforma energética lo que oacacionó la reacción de los internautas.

"López Obrador me quiere meter a la cárcel, con el testimonio de dos testigos balines. Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024, no quiere que yo sea candidato y me quiere encarcelar, porque no le gusta lo que digo", mencionó Anaya.

Aunque no está claro si en verdad el Gobierno Federal ha orquestado una persecución en su contra, el ahora autoproclamado perseguid político anunció que se ausentaría por un momento para evitar perder "sus derechos políticos".

Internautas reaccionan a Ricardo Anaya tras anunciar su ausencia por persecución

Esta situación ocasionó que miles de internautas reaccionaran de manera humorística creando diferentes memes explicando su repentina huida.

Los usuarios también recordaron que hace algunas semanas Ricardo Anaya apoyaba la aplicación de la ley, sin embargó ahora anunció que estará fuera por una temporada para volver con pruebas y retomar su trayectoria política, declaración que hizo suponer a los internautas si el panista tiene asuntos que esconder.