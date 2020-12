Memes más fríos que el corazón de tu ex: el año 2020 se despide con bajas temperaturas

México.- El año 2020 se despide con el clima más frío que el corazón de tu ex y las respuestas de los mensajes de tu crush, así que te presentamos los mejores memes calientitos recién salidos del horno.

Ya estamos a unas horas de que se acabe el año 2020, sin duda uno de los más extraños y que pasará como un evento histórico, no solo por la pandemia de Covid-19 que ha afectado a la vida de todos, ya que desde el comienzo parecía los eventos que saldrían en Black Mirror.

Antes de comenzar con los memes, hay que hacer un poco de memoria sobre todo lo que ha ocurrido este 2020, desde una posible tercera Guerra Mundial, la revelación archivos oficiales sobre casos de OVNI, las manifestaciones en Estados Unidos y filtraciones de Anonymous con documentos muy graves contra la élite política norteamericana, la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump y el reciente apagón masivo en todo México.

El último día del 2020 se despide con bajas temperaturas en México, incluso con nevadas en algunos estados como Chihuahua, Aguascalientes Y Coahuila; fuertes vientos en la Ciudad de México que derrumbaron árboles y además de alerta por parte de las autoridades en espera de baja temperaturas, por lo que se recomienda a las personas a protegerse del frío.

Imagen del redactor de esta nota / Foto: Especial

Así que ahora sí es valido decir "no me he bañado desde el año pasado" porque que valientes para los que tienen pensado meterse a la regadera.

Antes de comenzar con los memes, quiero decirte que te deseo un feliz Año Nuevo, sé que el 2020 no fue muy agradable para todos, muchos han perdido familiares y amigos debido al virus o quizá por algún otro motivo ya no están con nosotros, la pandemia también nos ha distanciado y nos hemos mantenido en cuarentena, pero espero que hayas podido lidiar con la soledad; esperemos que el 2021 sea un año más cálido con los abrazos de nuestros seres queridos después de aplicarse la vacuna, sin embargo no hay que bajar la guardia ante el Covid-19.

Ya se volvió algo sentimental esta nota, así que te dejamos los memes y esperamos que funcione tu ritual de los calzones de Año Nuevo.

Todos como tamales / Foto: Especial

Que el frío no se obstáculo para ir a reportear / Foto: Especial

Ya hace frío / Foto: Especial

Protege a tus mascotas del frío / Foto: Especial

A quedarse atrapado entre las cobijas / Foto: Especial

Me siento identificado / Foto: Especial