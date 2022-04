Mesera de Hooters revela que gana más de 4 mil pesos de propinas y se vuelve viral

En la sección de comentarios, la joven escribió lo siguiente: "Si quieren mi opinión la propina si es necesario, sino quieres pagar propina (que estás en todo tu derecho) puedes ir a algún restaurante que no ofrezca servicios de camareros, hay muchísimos! En cambio si estás recibiendo un servicio (como la luz, agua, internet) debes de ser consciente qué hay que pagar por ello, estás pagando por el servicio de la realización de alimentos en tu ticket, no a tu mesero".

"Estas cantidades van dependiendo, no crean que siempre se hace lo mismo, a veces se hace muy poquito y a veces se hace más así que no se cómo me va a ir en el día", relató Sarah y que a veces se tiene que quedar horas extras porque tiene que terminar de atender a los clientes a pesar de que llegan casi a la hora de su salida.

Carlos Narvaes, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras en la licenciatura de Sociología de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien ha realizado trabajos de investigación escolares sobre temas de inseguridad. He realizado diplomados en seguridad, violencia y calidad de vida, donde he conocido diversas perspectivas teóricas y son los temas que me gustan trabajar y que más me han llamado la atención. Comencé la carrera como reportero web en DEBATE desde el año del 2018 trabajando temas de sección de policiaca, política y contenido viral. Cubro especialmente noticias referentes de la Ciudad de México y Estado de México, me mantengo al tanto de las conferencias de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y también sigo distancias dependencias para estar al día de los hechos. He dado seguimiento a noticias como el