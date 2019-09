Mexicana corre a inmigrantes al cruzar la frontera de EU

En redes sociales circula un video que esta indignado a los usuarios, se trata de una mujer que no deja cruzar la frontera a migrantes a Estados Unidos, además lo hace de una manera grosera, lo curioso es que ella es mexicana con nacionalidad estadounidense.

En el clip se puede ver como la mujer enfrenta a unas personas que al parecer intentan cruzar la frontera, gritándoles “¿A dónde, a dónde? ¡No, no, no! Se regresan o los agarramos entre todos. ¡Ámonos! Aquí no pueden entrar, aquí no es su país. Tienes que entrar con papeles”.

Lo que indigna a los cibernautas es que la chica además de correr a los migrantes, que no la molestan, es mexicana de nacimiento, sin embargo, se proclama a favor del presidente de los Estados Unidos, por lo que en sus redes sociales se da a conocer como “Paloma for Trump”.

La joven nacida en la Ciudad de México, logró tener su nacionalidad desde muy chica, cuando su padre murió, por lo que al quedar viuda la madre, se casó con un ciudadano norteamericano, informó el programa “Un Nuevo Día”.

Sin embargo, a pesar de tener la nacionalidad estadounidense y poder vivir sin ningún problema en Estados Unidos, ella vive en Tijuana, ya que ahí todo es más barato.

I am Pro-Nationalism, Pro-Sovereignty, Pro-America ���� , Pro-Mexico ����, Pro-Life, Pro-God! pic.twitter.com/2vojlrKSmW — Paloma For Trump (@PALOMAFORTRUMP) September 26, 2019

Cabe destacar que Paloma, además lidera protestas callejeras en Estados Unidos en contra de los migrantes que avanzan hacia este país y en sus redes sociales dice que ama y pelea por México, Estados Unidos y el presidente Donald Trump.