¿"México" o "Méjico"? La RAE lo aclara e internautas debaten la forma correcta de escribirlo

Según el Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española, la palabra “Méjico” es una manera correcta de escribir México, y los usuarios de redes sociales no están nada contentos.

Pese a que la RAE recomienda escribir México con “X”, en el diccionario de dudas señalan que la forma con “J” no es incorrecta, algo que hizo molestar a internautas, quienes llevaron la conversación a las redes sociales.

Entre miles de críticas y ataques hacia la Real Academia Española, usuarios de Twitter manifestaron un total desacuerdo con esta manera de escribir que es señalada como correcta, por lo que consideran a la RAE como de poco fiar.

Fue un usuario en Twitter quien a través de una publicación expuso que la RAE admite la palabra “Méjico” como una forma correcta de “México”, pese a que durante años se ha negado que esta sea una palabra existente.

¿Qué dice la RAE exactamente?

En el Diccionario Panhispánico de Dudas, donde como su nombre lo indica, la RAE explica algunas interrogantes acerca del uso correcto de algunas palabras en su diccionario, señala que aunque México es la manera correcta de referirse al país, la variante “Méjico” es igual de válida:

“Este arcaísmo ortográfico se conservó en México y, por extensión, en el español de América”, señala el diccionario acerca de la letra ‘X’ pronunciada como ‘J’. “En España, las grafías usuales hasta no hace mucho eran ‘Méjico’, ‘mejicano’, etcétera”.

“Aunque son correctas las formas con J, se recomiendan las grafías con X por ser usadas en el propio país y, mayoritariamente, en el resto de Hispanoamérica”.

Internautas estallan contra la RAE

Como no es de extrañar, miles de usuarios en Twitter respondieron a esta indicación de la RAE asegurando que no es correcta, y que México debe escribirse con X al ser esta palabra de origen del náhuatl, mencionando también que la Real Academia es de España, y por tanto no debe tomarse en cuenta a la hora de definir la forma correcta de escribir el nombre del país.

La RAE dice que es correcto pá pic.twitter.com/Ue3cKZXwyr — Steve (@Beta1_8_Steve) June 18, 2021

Cientos y miles de memes, burlas, y hasta ataques surgieron a raíz de esto, destacando también la crítica hacia la RAE por no admitir el lenguaje inclusivo, pero sí ‘Méjico’ como una palabra correcta.

“Nunca me ha tocado ver a un mexicano escribir Méjico, ni porque la RAE la considere una grafía correcta”, “Se les olvida que los españoles vinieron a invadir y destruyeron ciertos códices. A mí no me van a venir a decir que la manera correcta es con J”, “La RAE me vale tres kilos, nunca vas a ver a un mexicano escribir Méjico”, “¿Qué hace una organización española diciéndonos cómo escribir el nombre de nuestro país”, se lee en la red social.

