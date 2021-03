"Mi esposo me hacía bullying para perder peso y ahora mis hijos también": Madre con depresión

Estados Unidos.- Una madre con depresión posparto dice que su esposo la llama "Miss Piggy" para motivarla a perder peso.

En una publicación anónima en Reddit, la mujer de 32 años dijo que desde que dio a luz, ha estado luchando por bajar el peso obtenido por el bebé, "principalmente debido a (su) depresión posparto".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Casi no duermo atendiendo a mis hijos y la mayoría de las mañanas, apenas puedo levantarme de la cama, y mucho menos conducir hasta el gimnasio. Han sido unos meses oscuros para mí", admitió.

Leer más: Fisicoculturista se arrancó el músculo pectoral por levantar demasiado peso

Después de que ella rompió con su pareja, a quien se refiere como "Dave" de 43 años, por no poder perder peso, él le dijo que la presionaría para que lo hiciera "porque la ama".

Desde entonces, ha comenzado a llamarla "Miss Piggy" y ha dado instrucciones a todos sus amigos, familiares e incluso a sus hijos para que lo hagan.

"Odio este apodo, pero él dice que se supone que me motiva a perder peso. Creo que él realmente cree que me va a ayudar, pero me siento realmente debilitada mientras por este apodo mientras estoy siendo madre", dijo.

Las cosas se pusieron aún peor una noche recientemente, cuando ella y su familia estaban cenando en la mesa, "él comenzó a bromear conmigo", y por frustración, ella comenzó a gritarle.

La mamá explicó: "Tenemos una regla de no gritar frente a los niños, pero casi siempre estamos frente a los niños durante la cuarentena y me siento tan rechazada".

Los niños empezaron a llorar y Dave dice que yo tengo la culpa

Preguntó a sus compañeros usuarios de Reddit si realmente tenía la culpa, como le dijo su esposo, y la gente estaba disgustada por su comportamiento, no por el de ella.

Una persona dijo: "Enseñar a tus hijos a humillarte para que pierdas peso es más que una mierda".

Otro escribió: "Espera, ¿él dice que te está insultando porque te ama?"

"No. Cuando amas a alguien, usas términos cariñosos. Cariño, cariño, cariño. No a la señorita Piggy".

"También está enseñando a sus hijos a ser bullies", dijo un tercero.

Leer más: "El doctor se negó a atarme las trompas porque no creía que las mujeres debían tomar esa decisión"

Mientras que alguien más sugirió que hablara con sus hijos sobre por qué su comportamiento es hiriente, disculparse por gritar, recomendó obtener toda la ayuda que pueda obtener con terapia, apoyo y cuidado de niños y "haga un plan para dejar a su esposo cruel y emocionalmente abusivo".