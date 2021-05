"Mi ex marido alimentó a nuestra hija vegana con nuggets de pollo sin decírmelo"

Reino Unido.- Una mujer denunció a su ex marido en un grupo de Reddit para relatar el caso de cuando se quedó completamente horrorizada y descubrió que su pareja le había estado dando carne (McNugges de pollo) a su hija, a pesar de que acordaron criarla como vegana.

Muchas personas eligen su dieta y el estilo de vida que quiere llevar, algunas personas eligen ser veganas, otras solo comen pescado y algunas otras consumen productos cárnicos para el desayuno, la cena y a la hora del té.

Pero si bien, muchos adultos tienen la autonomía para decidir por sí mismos qué estilo de vida eligen vivir, es probable que la mayoría de los niños sigan el de sus padres, en lugar de tomar decisiones drásticas sobre su propio estilo de vida, hasta que sean un poco mayores.

Eso es exactamente lo que sucedió cuando una pareja optó por criar a su hijo como vegano, alineado con su sistema de creencias y adaptado a su propio estilo de vida y dieta, hasta que se separaron.

"Me volví vegana cuando mi ex y yo nos mudamos juntos porque él era vegano y no le gustaba que hubiera productos de origen animal en la casa", explicó la madre en una publicación en el foro Am I The A**hole de Reddit.

"Aprendí más sobre la forma en que se preparaban los alimentos y acepté. Fui vegana mientras estaba embarazada y hemos criado a nuestra hija como vegana durante los últimos ocho años".

Sin embargo, la pareja se divorció hace unos 15 meses después de que él le fue infiel, pero estaban haciendo todo lo posible para ser padres de su hija y tomar decisiones ejecutivas sobre su vida juntos, o eso pensaba ella.

Después de recoger a su hija de la casa de su ex pareja un día, la hija dijo que tenía hambre, pero rechazó la manzana que le ofreció su madre, y en su lugar exigió nuggets de pollo mientras pasaban por los arcos dorados de McDonald's.

"Ella tiene un gran colapso exigiendo nuggets de pollo. Llegamos a casa y ella, como si estuviera haciendo burbujas de mocos, está tan furiosa. Se abre camino aullando a través de un plato de sopa sobrante", explica la madre, y agrega que tenía nuggets de pollo congelados, pero no quería recompensar el mal comportamiento.

Ella me odia, soy una mamá terrible, papá la habría dejado comer nuggets de pollo. Se agotaba llorando

Sin embargo, a la mañana siguiente, la joven se despertó y sintió como si hubiera molestado a su madre y seguía cuestionándola si la "odiaba" por comer carne, lo cual, obviamente, no lo hizo.

"Pasé todo el camino a la escuela asegurándole que no estoy enojado con ella, pero que me sorprendió que los quisiera. También reiteré que no estaba contento con su comportamiento de gritar y gritar cuando no entendía lo que quería".

Continuó la madre. "Entiendo que a veces nuestras emociones se sienten grandes, pero tenemos que intentar controlarlas y no al revés".

Ella continuó diciendo que si bien no estaba molesta con su hija, estaba furiosa con su ex por no informarle que su hijo vegano ahora estaba comiendo carne.

"No sabía que nuestra hija hasta ahora vegana estaba comiendo carne y siento que esa es una decisión de la que debería haberme informado", dijo. "Lo llamé después de que ella se fue a la cama y él me dijo que estaba siendo tenso y no me dijo porque sabía que reaccionaría de forma exagerada, 'Soy controlador y no necesito estar al tanto de todo' '. Lo hace cuando nuestra hija está con él '".

La madre agregó: "Estoy jodidamente loca. Hay opciones veganas en McDonalds; no tenía que darle de comer a su pollo, pero como lo hizo, me hubiera gustado que me avisaran. Además, para un tipo que me hizo pasar un mal rato por anhelar Oreos (que son jodidamente veganas) mientras estaba embarazada de ella, un poco molesta porque él le está metiendo basura en la boca mano sobre puño llevándola a McDonalds todas las semanas ".

Después de su publicación, la mujer se encontró con respuestas mixtas sobre si tenía derecho a estar enojada con su ex por alimentar a su hija con carne sin su conocimiento.

Si bien varios sugirieron que la madre no debería intentar controlar a su hija y su dieta, otros estuvieron de acuerdo en que es una decisión que deberían haber tomado juntos.

Desde el incidente, la madre ha vuelto a Reddit para dar una actualización sobre la situación alimentaria y parece que las cosas han salido bien para todos.

"Así que la niña experimentó un poco con carne. De hecho, tuvimos suerte de que esto sucediera antes de la cuarentena y los encierros porque aún podíamos visitar a mis padres, que son carnívoros y que cocinan ese tipo de comida y darle mejores opciones para elegir. ", explicó, y agregó que a su hija le encantan los huevos y que la pareja los ha estado cocinando juntos dos veces por semana para que la hija pueda aprender a prepararlos por su cuenta.

Continuó diciendo que si bien la mayoría de las comidas que cocina en casa son a base de plantas, a menudo salen a desayunar los sábados y la niña puede pedir lo que quiera, incluidas las comidas que incluyen carne. Todo el mundo es un ganador.