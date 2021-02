"Mi hijo es un hacker": Mamá descubre cómo su hijo hace trampa en exámenes en línea

La internauta de TikTok @Therealmom9110, decidió subir un video luego de que su hijo le confesara cómo es que logra obtener buenas calificaciones en cada examen de matemáticas que le es asignado, lo cual desencadenó toda una serie de comentarios por parte de los usuarios.

Recordemos que debido a la pandemia por Covid-19, las escuelas se han tenido que adaptar a nuevas condiciones educativas con la finalidad de promover el aprendizaje en cada uno de los alumnos a pesar de la distancia.

Esta situación ha ocasionado que estudiantes alrededor del mundo tomen clases a distancia por medio de videollamadas, así como el uso de diversas plataformas que facilitan el procesamiento de datos, documentos y demás herramientas interactivas necesarias para lograr un estudio óptimo.

Fue así que a una madre le llegó la notificación por parte de los maestro, de que su hijo estaba "trabajando a nivel licenciatura!, luego de que descubriera cómo era capaz de obtener excelentes resultados en los exámenes asignados por sus profesores.

La usuraria de la aplicación china, @Therealmom9110, decidió compartir con todos un video al que tituló "Mi hijo es un hacker", logrando acumular alrededor de 9,4 millones de vistas en la plataforma de TikTok.

La mamá declaró: "Chichos, creo que mi hijo es un hacker. Miren lo que me acaba de mostrar. Está bien, están haciendo su trabajo de matemáticas y él dice 'mamá, miren lo que puedo hacer".

En la pantalla de su laptop apareció una pregunta en donde se le pedía hacer la suma de dos fracciones, antes de dar cuatro respuestas de opción múltiple, sin embargo, en vez de dedicar tiempo a resolver o simplemente adivinar, el estudiante explicó que se le había ocurrido una manera más eficaz de hacer las cosas.

Posteriormente, muestra que haciendo clic en el botón derecho en una de las respuestas y elige "inspeccionar", se abre un recuadro que revela el código básico del sitio web, empleado para realizar el cuestionario, que pone en evidencia las respuesta correctas cuando se desplaza sobre las opciones.

Finalmente, la madre agregó que: "tenemos que cuidar a estos niños, hombre, son demasiado inteligentes para nosotros".

Dentro de los miles de comentarios por parte de los usuarios de dicha red social, algunos destacaron que: "No necesita la escuela. Claramente ya se graduó y tiene una especie de grado", así como: "No necesita la escuela, la escuela lo necesita a él", etc.