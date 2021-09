"Mi hijo murió hace tres meses, mi hermana dice que ya debería dejar de hablar de eso": Una madre comparte su duelo

Estados Unidos.- Perder a un ser querido nunca es una cosa fácil, ya que son muchos meses e incluso años de dolor, pero todavía es más difícil cuando muere un hijo. Este es el caso de una madre que su propia familia trata de minimizar sus sentimientos y copartió la historia en Reddit.

Para una madre es un dolor inconmensurable cuando se dio cuenta de que su familia no simpatizaba con su perdida, su hermana incluso le dijo que estaba siendo "dramática" y que hacía que la gente se sintiera "incómoda" al hablar de su hijo que murió hace tres meses.

La angustiada mujer recurrió al sitio Reddit para explicar de forma anónima que ella y su esposo tienen cinco hijos: dos bebés y trillizos que nacieron hace poco más de cinco meses.

Trágicamente, uno de los trillizos murió cuando tenía solo dos meses.

Y aunque es difícil para ella hablar de eso, la madre se ha asegurado de seguir incluyendo a su hijo en la conversación porque "merece ser mencionado".

Ella dijo: "Hablar de bebés es un tema delicado, como era de esperar".

"Muy pronto comencé a decir: Tuvimos trillizos pero perdimos uno o tenemos cinco hijos, pero uno es un ángel, para evitar preguntas incómodas". Dijo la madre en el sitio online.

"Me niego a no hablar de mi hijo. Es mi hijo tanto como los otros cuatro, y siempre merece ser mencionado".

"Cuando hablamos con la familia y otras cosas, las cosas pueden ponerse un poco incómodas. Trato de no corregir a nadie cuando se refieren a ellos como gemelos, incluso si eso me molesta un poco".

Pero la familia de la mujer no parece darse cuenta de sus intentos de navegar con sensibilidad por la situación.

La madre explicó que ha estado viviendo temporalmente con sus padres mientras su esposo encuentra un lugar que puedan alquilar, y las cosas entre ellos llegaron recientemente al punto de ebullición.

Ella agregó: "Mi mamá hizo un comentario sobre mis cuatro hijos, le respeté y le dije que tengo cinco hijos, y ella debería recordar eso".

"Mi hermana luego se involucró, y básicamente me dijo que simplemente 'renunciara a mi sueño de trillizos' porque todo lo que hago es incomodar a todos cuando lo menciono".

Luego, la mujer fue tildada de "dramática" y le dijeron que la "expulsarían" si no se calmaba.

Ella dijo: "Estaba bastante inconsolable, y me sumergí en una pelea después de que subí a los niños".

"No fue muy largo, tal vez diez minutos, no puedo dejar a los niños sin supervisión, pero en esos diez minutos, la llamé perra de corazón frío y le dije que nunca entendería el sufrimiento de perder un hijo".

"Ella me llamó dramática, mis padres me dijeron que si no me calmaba se verían obligados a echarme, así que subí las escaleras".

"Eso fue hace tres días. Todo ha sido diez veces más incómodo y mi hermana sigue actuando muy molesta porque herí sus sentimientos".

"Básicamente me dijo que mi bebé muerto no era importante y que me tratan como una especie de monstruo por insultarla".

La madre también dijo que desde entonces se ha disculpado con su hermana solo para mantener la paz en casa, pero otros usuarios de Reddit se apresuraron a defenderla en los comentarios.

Una persona escribió: "¿Sueño triplete? Tus hijos son trillizos, no es un sueño. Literalmente perdió a un niño y el enfoque de su familia es actuar como si el niño nunca existiera. Siento mucho tu pérdida".

Mientras que otro agregó: "Tengo tres hijos. Mi hijo mayor falleció 10 semanas antes de que naciera el menor".

"Cuando me preguntan cuántos hijos tengo, digo tres y el mayor falleció. Nadie tiene derecho a decirle cómo se siente al perder un hijo".

"Nadie tiene derecho a poner su malestar sobre el tuyo con respecto a algo como esto. Tienes cinco hijos, eso no va a cambiar nunca por uno que haya fallecido".