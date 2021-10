"Mi novio se acostó con mi mamá mientras yo estaba en el hospital dando a luz a nuestro bebé"

Estados Unidos.- Una madre de dos ha causado revuelo en TikTok después de revelar la historia de la vez cuando su novio se acostó con su mamá mientras ella estaba en el hospital dando a luz.

Para empeorar las cosas, la joven de 21 años afirma que el devastador incidente ocurrió mientras estaba en pleno parto, dando a luz a su hijo Flynn, que ahora tiene tres años.

Alyssa-Mae Harrison había estado saliendo con Ryan Williams durante siete años cuando él hizo lo impensable con su madre, Tammy Sturdy.

La madre compartió la historia en TikTok, donde rápidamente se volvió viral, siendo visto casi 12 millones de veces en cuestión de días.

Leer más: VIDEO VIRAL: Confiesa en TikTok que deja a su esposo tener sexo con su mamá

Ella dijo: "El comienzo de mi relación con Ryan fue increíble. Él era romántico y no podíamos soportar estar separados".

"Pero luego se volvió tóxico. Me engañó varias veces, pero yo era un imbécil y seguí perdonándolo y creyendo que cambiaría". Solía llorar y rogarme que me quedara. Sentí pena por él".

"En febrero de 2018, me llevaron de urgencia al hospital con malas contracciones. Llamé a Ryan y no respondió las primeras veces hasta que finalmente logré comunicarme".

"Me dijo que había sucedido algo y que, por lo tanto, no iba a ir. Vino más tarde esa noche a visitarnos a mí y al bebé en el hospital y actuó bien.

"No noté nada extraño en este punto. Regresamos a casa y vivimos una vida normal por un tiempo".

Ella continuó explicando: "No me enteré hasta dos años después. Mis vecinos me mostraron imágenes de mi madre entrando y saliendo constantemente de mi propiedad cuando yo no estaba en casa, lo que me hizo sospechar".

"Entonces encontré mensajes entre mi madre y mi ex novio, con fotos de desnudos y detalles y fechas de los incidentes, incluso cuando estaba dando a luz. Lo confronté y él confesó".

"Me sentí desconsolada, traicionada y como una fracasada. Me culpé durante meses".

La devastada Alyssa dijo que tomó la decisión de separarse a su madre y a Ryan de inmediato después de enterarse del presunto incidente en noviembre de 2020.

"Tan pronto como me enteré, empaqué las cosas de Ryan, las tiré por el balcón y le dije que se fuera", recuerda la madre.

"Nunca miré hacia atrás y es lo mejor que he hecho por mí. Mi madre y yo también dejamos de hablar una vez que me enteré de esto".

"Lo compartí en TikTok y no podía creer la cantidad de vistas, me gusta y comentarios que recibió. Fue una locura".

"Mucha gente estaba en shock y disgustada con mi madre y mi ex novio. Algunos lo vieron como una broma, pero los que sabían la verdad se lo tomaron en serio".

Desde entonces, Alyssa ha seguido adelante con su vida y está esperando un bebé en 2022, y ahora está compartiendo su historia para ayudar a otras personas que podrían haber pasado por experiencias similares.

Ella agregó: "Mi consejo para cualquier persona que haya pasado por cosas similares es que, por favor, nunca sea un tonto y se lo devuelva".

"Sé que los amas y es difícil dejarlos ir, pero créeme que nunca cambiarán, y seguirás haciéndote daño hasta que no puedas soportarlo más".

"Por favor, ponte a ti mismo primero, conoce tu propio valor y nunca te conformes con menos".

La madre de Alyssa, Tammy, alega que las afirmaciones de su hija son "todas mentiras".

Ella dijo: "Soy biológicamente su madre, pero la repudié cuando se convirtió en una mentirosa compulsiva". Afirmando que todo eran mentiras.