"Mi papá se casó del brazo de su amante": la historia de la foto viral que exhibió una infidelidad

Argentina.- Una foto que a simple vista parecía el bello recuerdo de una boda se volvió viral en redes sociales luego de que la hija del matrimonio reveló la infidelidad que marcó la unión de sus padres: "Mi mamá se casó así de enamorada, mi papá del brazo de su amante".

La impactante revelación de una usuaria llamada Paula en Twitter al compartir una foto de la boda de sus padres, Luis y Elba, 52 años atrás, sorprendió a los internautas por la cínica acción del hombre, quien posó sonriente junto a su nueva esposa y su amante, que además era la novia de su hermano.

Paula se topó con la imagen de casualidad, mientras ordenaba su ropa, y entonces recordó la confesión de su madre y decidió compartirla sin imaginar que se volvería viral en Twitter. "Todavía no entiendo por qué mi mamá nunca rompió esa foto y me la regaló", se preguntó sin hallar respuesta.

Detalló que la mujer que aparece posando sonriente junto a su padre y su madre recién casados por aquel entonces era la novia de su tío, y aunque "nunca llegó a ser alguien importante", salió con su padre durante un año y medio, pero sólo fue una de las innumerables amantes que el hombre tuvo y tanto dolor le causaron a su madre.

"Esa mujer era la novia del momento de mi tío. Nunca llegó a ser alguien importante. Ni en la vida de mi tío ni en la de mi papá, pero salieron durante un año y medio. Pero ella no fue la única. Mi papá le fue infiel a mi mamá toda la vida", reveló Paula a Infobae.

Recordó que en aquel entonces sus padres vivían en el barrio de Parque Avellaneda, en Buenos Aires, Argentina, y ambos frecuentaban a la mujer de la foto, incluso después de que se separó del tío y consiguió un nuevo novio.

La hija del matrimonio afirmó que su padre tuvo muchas infidelidades pero su madre nunca sospechó de la mujer de la foto, sino que se enteró hasta que ella se lo confesó y le pidió disculpas cuatro años después de la boda, a lo que Elba reaccionó perdonando tanto a la amante como a su esposo.

Con cinismo, el hombre no sólo admitió que el romance fue verdad, sino que al momento de casarse también tenía otra amante a la que en la actualidad sigue frecuentando.

"Mi papá nunca lo negó. De hecho, cuando la mujer le contó su verdad lo hizo delante de mi papá. Él dijo que había sido algo pasajero y tiempo después terminó admitiendo que al momento de casarse también tenía otra amante a la cual sigue viendo hasta el día de hoy, ya que la señora está casa y tiene dos hijos", explicó la usuaria de Twitter.

Paula, que ahora tiene 47 años, recordó algunos momentos que marcaron su infancia y preferiría olvidar, como el hecho de que fue su madre quien siempre sacaba adelante a la familia, mientras que su padre tenía trabajos inestables.

Lo que parecía ser una inocente foto de bodas escondía una infidelidad que se viralizó en redes sociales. Foto: Captura de Twitter

Relató que en una ocasión, cuando ella tenía 8 años, se mudaron a la provincia argentina de Chubut y allí tuvo lugar un episodio que la marcó: ella y sus hermanos acompañaron a su madre hasta la casa de una amante de su padre, cuya reacción no deja de impactarla después de casi 40 años.

"Me acuerdo como si fuese hoy que mi vieja fue a buscar a mi papá hasta la casa de una mujer chilena, que sabía perfectamente que andaba con él. Mis hermanos y yo la acompañamos. Nos llevó de la mano. Y cuando se abrió la puerta salió mi papá con la misma cara que se lo ve en la foto del casamiento y le dijo: 'Nena no me hagas quilombo, vamos para la casa'. Y así fue, nos fuimos todos sin decir una sola palabra", dijo.

"Lamentablemente, uno no puede elegir el padre que le tocó y mi mamá era todo corazón, añadió Paula antes de romper en llanto.

Finalmente, cuando Paula tenía 15 años, su madre decidió abandonar a su padre, harta de sus infidelidades, y comenzó otra relación con un hombre que resultó mucho peor, pues la maltrataba y tenía vicios.

Por su parte, Luis nunca más volvió a casarse, sino que siguió manteniendo amoríos con diversas mujeres y frecuentando a su amante casada, que actualmente tiene 85 años y es dos años mayor que él. Por si fuera poco, asegura que a sus 83 años su padre sigue siendo igual.

"Mi papá a los 83 años sigue siendo igual y no para de sorprendernos. Para que tengas una idea, ahora está de novio con una mujer de 43 años que podría ser mi hermana", admitió resignada.

En cuanto a Elba, su madre, Paula asegura que nunca dejó de estar enamorada de su padre, "pero uno no elige de quién enamorarse", e incluso llegó a aceptar las infidelidades de Luis como si se tratara de una enfermedad incurable.

"En la familia ya estábamos como resignados de su conducta de seductor. Pero nunca se me ocurrió juzgar a mi madre porque lo perdonó mil veces. Cada uno sabe por qué lo hace", concluyó Paula, que recuerda con cariño a su madre que falleció dos años atrás.