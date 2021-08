"Mi prometida quería una relación abierta, ahora me he enamorado de otra persona"

Estados Unidos.- Tomos hemos estado en situaciones difíciles cuando se trata de romance, pero para un usuario de redes sociales, las cosas no podrían ser más complicadas.

El hombre de 26 años, que mantuvo oculta su identidad, reveló en Reddit que se enamoró de una mujer que no es su prometida, luego de que su pareja solicitara específicamente que tuvieran una relación abierta debido a su asexualidad.

Escribió en su publicación: "Tengo sentimientos románticos por mi pareja de relación abierta. Esto viola el acuerdo entre mi prometida y yo, pero no sé qué pasos tomar a continuación".

El hombre explicó que él y su pareja, a quien llamó Emma, han estado juntos durante cuatro años, y dijo que ella mencionó la idea de una relación abierta unas semanas después de que se comprometieron, porque quería que él pudiera tener relaciones sexuales durante todo el tiempo, "mientras no haya sentimientos involucrados".

Añadió: "Ella dijo que no le importaba si yo estaba involucrado físicamente con otra mujer siempre que no hubiera sentimientos involucrados".

"No se suponía que hubiera ninguna cita, siempre usábamos protección, y si siquiera pensaba que uno de nosotros había comenzado a gustarnos, debía cancelarlo de inmediato. Pasamos algunas semanas acordando las reglas básicas".

"No tenía muchas ganas, pero tampoco me repugnaba. Emma es la única mujer con la que he estado en mi vida, pero tuve momentos en los que realmente quería tener sexo y no pudimos".

Pero después de conocer a una mujer a la que llamó Ren en una aplicación de citas, el hombre se ha enamorado perdidamente y ahora se siente "atrapado" en su compromiso con Emma.

Explicó: "Ren y yo hemos estado durmiendo juntos durante ocho meses. Pasó de una relación muy física a una muy involucrada emocionalmente. Hemos tenido relaciones sexuales más de una docena de veces. Realmente se salió de control. Con el tiempo hemos descubierto que tenemos mucho en común. Simplemente se siente... diferente".

"Ella es completamente diferente a Emma. Es muy verbal en lo que quiere y necesita, es cariñosa en todos los sentidos y siempre me felicita. No entiendo eso de Emma. No me di cuenta de lo tenso que me sentía en nuestra relación. Ahora me siento estancado".

El hombre no quiere perder a ninguna de sus parejas, pero le preocupa que su relación con su prometida no vaya a ninguna parte.

Terminó su publicación: "No sé si quiero seguir adelante con mi compromiso con Emma. Tengo sentimientos muy fuertes por Ren, no sé si el sexo nubla mi juicio o no".

"No quiero perder a Emma, pero tampoco quiero perder a Ren. Mi relación con Emma ha comenzado a sentirse más como una situación de compañera de cuarto. No sé cómo hacer esto".

Otros usuarios de Reddit dieron su consejo, y muchos dijeron que el acuerdo había cruzado la línea hacia el engaño y que necesitaba ser sincero y cancelar el compromiso.

Uno dijo: "Bueno Emma y tú no son compatibles y la relación abierta, en lugar de llenar el vacío, lo hizo más obvio".

Y otro agregó: "Dices que tampoco quieres perder, y mentir es una excelente manera de asegurarte de que, en lugar de uno u otro, pierdas ambos. Así que tómalo en consideración".