Migrante que pedía dinero en calles de Culiacán rechaza ponerse la "pechera"

Sinaloa.- En redes sociales se volvió viral un video donde un hombre migrante que pedía dinero en un crucero de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, rechaza ponerse la "pechera" (chaleco antibalas) para ganar dinero trabajando para el crimen organizado.

En un video en la plataforma de TikTok fue compartido un video donde un hombre le pregunta a un migrante que le pide dinero ¿Por qué no se pone la pechera?. Es decir, por qué no se une a grupos del crimen organizado en la región.

No mi pá. Porque está cabrón, mi rey. Ta cabrón, mi papa. Mejor es bueno", responde el migrante.

"Póngase la pechera a la v*rg*", escucha que le dice la persona que está grabando el video al hombre migrante, quien sostiene una gorra para pedir dinero en calles de Culiacán.

El migrante reitera que no se quiere poner la 'pechera' y prefiere trabajar como albañíl pegando ladrillos."Uy mi papá. Uy mi rey. A pegar ladrillos o a sacar la leche a la marranita"

"Arre pá", le contesta el hombre, quien arranca el carro, mientras el migrante lo despide con una sonrisa y dice "Arriba Culiacán, papi".

El video cuenta con más de 23 mil me gustas en TikTok, donde usuarios lo felicitaron por buscar trabajos honrados "Muchos que se pusieron la pechera ya están bajo tierra", "Y arriba cln dijo el plebe", "la diferencia entre la cultura de esa gente y la de México es que ellos buscan trabajo honrado y no dinero fácil, algo así no nos vendría mal", "Más personas así!!! Con gusto que vengan a México".