"Miren como me pega". Hombre denuncia en redes que su expareja que lo golpea

Un hombre denunció maltratos por parte de su expareja, en redes sociales por medio de un video que ya se ha hecho viral y ha recibido gran cantidad de muestras de apoyo y malos comentarios contra la mujer, incluso la tachan e salvaje.

En el videoclip que el hombre maltratado publicó, se puede ver a la víctima del maltrato, que es agredido por la mujer, quien lo jalonea, lanza puñetazos, lo agarra por el cabello, hasta le da mordidas, mientras él graba y trata e esquivarse los golpes, además.

Se escucha al hombre que le dice que tiene una orden de alejamiento, en el clip la víctima asegura que en ningún momento le ha pegado, además también ice que le rompió el virio el carro.

Yo no le he pegado, miren como me pega, se escucha al hombre decir en el video