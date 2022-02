"Mis planes no son los mismos que mi papá": la hija de Manuel Torres Félix habla sobre su padre

Culiacán, Sinaloa.- Alondra Torres, hija del narcotraficante Manuel Torres Félix, alias "El Ondeado", quien fuera mano derecha de Ismael "El Mayo" Zambada en el Cártel de Sinaloa, recuerda a su padre como alguien cariñoso y atento, aunque está segura de que no quiere seguir sus pasos en el mundo del narcotráfico.

En entrevista con el influencer Ozz para su programa de YouTube "Acá Entre Nozz", la hija de Manuel Torres confesó que no desea seguir los pasos de su padre, sino que su deseo es estudiar y ejercer su carrera profesional.

La joven de 18 años se mostró segura de que puede salir adelante de otra manera, y aunque admite que le llama la atención el mundo en el que ha crecido, no desea eso para su vida.

"Mis planes a futuro no son los mismos pasos que mi papá, sinceramente, yo pienso estudiar, recibirme, ejercer mi carrera, y yo sé que puedo salir adelante no como mi papá lo hacía, porque hay formas de ganar el dinero la verdad, no es que diga 'ay no me gusta', o sea, me llama la antención, hay que ser sinceros, pero no como que digas 'lo quiero para yo ejercerlo en mi vida'", dijo.

Sin embargo, Alondra asegura sentirse orgullosa de su padre Manuel Torres, ya que lo recuerda como "un gran papá", alguien cariñoso y atento, que solía jugar con sus hijos, aunque muchas personas lo conozcan de ota manera.

"Me siento orgullosa porque fue un gran papá, la verdad, conmigo nunca me faltó su cariño, un gran papá, demasiado cariñoso con todos sus hijos, nunca le faltó la atención a nadie... mucha gente lo conoce de una forma y con nosotros fue otra. A veces él se dormía, y a veces roncaba y yo lo arremedaba y nos reíamos los dos juntos", recordó.

La hija de "El Ondeado" o "El 14" recordó el gusto que tenía su padre por los caballos, pues solía pasar el tiempo en su rancho acompañado de esos animales, y aunque no tomaba demasiado alcohol, sin duda tenía muchos amigos y solía invitarlos a divertirse con la banda tocando.

"En el rancho pasaba montando caballos, él podía durar semanas en un caballo, pero no era que pasaba tomando, era de que a traguitos, y la banda todo el tiempo", relató Alondra sobre Manuel Torres.

En una ronda de preguntas de usuarios de redes sociales, la joven también confesó que le gustan las armas de fuego, pero "no es algo que usaría para traer todo el tiempo", sino que le gustan "como un pasatiempo".

Manuel Torres fue la mano derecha de "El Mayo" Zambada en el Cártel de Sinaloa. Era hermano de Javier Torres, alias "El JT", colaborador cercano de "El Mayo" y "El Chapo" Guzmán. Murió abatido por el Ejército durante un operativo realizado el 13 de octubre de 2012 en la sindicatura de Quilá, de Culiacán, Sinaloa.

De El Chapo para Manuel Félix Torres Félix, El Ondeado