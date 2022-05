Misteriosa figura de Bigfoot emerge del bosque sorprendiendo a manada de ciervos

Un video resurgido ha vuelto locos a los usuarios de las redes sociales después de que se vio una figura misteriosa de Bigfoot .

El video, que se ha compartido nuevamente en Instagram y TikTok desde que se filmó por primera vez en 2009, muestra a una manada de ciervos asustados después de que la criatura caminara por el bosque a plena luz del día.

Los usuarios de las redes sociales vieron el clip que muestra a la madre ciervo congelada junto a su descendencia en medio de un pequeño camino de tierra mientras observaban a la extraña figura cruzar el campo, según Daily Star .

Aunque está un poco granulada, se puede distinguir una figura grande, negra, parecida a un simio, que mira fijamente al ciervo antes de caminar sobre dos patas por el campo.

Poco después de que se aleja de la cámara, se puede ver un ciervo más grande que huye del área en el clip mientras la manada en el camino de tierra permanece en su lugar.

Independientemente de la calidad de las imágenes, la gente estaba convencida de que la criatura de cabello oscuro era un sasquatch.

“He visto esto antes, en realidad es bastante increíble verlo. Lo encuentro increíble”, “Mira ese squatch”, “Dulce”.

Aunque parece que no todos en línea están tan convencidos como algunos han exigido más información sobre el clip para determinar si creen o no que la figura es humana o no.

“Me encantaría un poco de contexto. Parece caminar como un humano, aunque es enorme, así que...”.

Este no es el único avistamiento de la criatura que causó revuelo en las redes sociales, ya que recientemente se informó que las nuevas imágenes de una cámara térmica mostraban al 'Bigfoot real' caminando por un bosque.