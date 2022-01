"Moscas, quédense en la popó", Periodista explota EN VIVO contra antivacunas en Jalisco

Guadalajara.- Un conductor de televisión en Jalisco explotó contra las personas que no acatan las medidas de prevención Covid-19, esto luego de que el gobierno del estado encabezado por Enrique Alfaro anunciará que a partir de este fin de semana será obligatorio presentar el certificado de vacunación para ingresar a diversos establecimientos.

La controversial expresión que rápidamente se volvió viral en redes sociales, fue protagonizada por el conductor del noticiero televisivo de Telediario 'EL PULSO", Leonardo Schawebel quien previó a mostrar su postura ante contra los antivacunas, también enumero las formas incorrectas de usar el cubrebocas.

“Todos los que son antivacunas, para mí son unas moscas y a las moscas no se les convence de ser abejitas. A las moscas les gusta estar en la popó, pues quédense en la popó. ¡No me importa! Pero sí me importa que no me contagien”, expresó el conductor.

Schawebel también señaló que la libertad de elegir de manera irresponsable el no vacunarse, "no les da el derecho" a nadie de contagiar a los demás y aunque reconoció que la vacuna no significa que no habrá contagios de Covid-19. Se deben de seguir los lineamientos.

La reacción del conductor de televisión ante las nuevas medidas impulsadas por el gobierno local, fueron criticadas por usuarios en redes sociales quienes señalaron que la decisión de aplicarse la vacuna o no debe de ser respetada. Sin embargo, reconocieron que se den de seguir las medidas preventivas como el uso correcto del cubrebocas.