"Mucho dinero, muchos problemas", Fofo Márquez contrata 25 escoltas por amenazas del CJNG

CDMX.- 'El miedo no anda burro' dirían nuestros abuelitos y abuelitas al saber que Rodolfo Márquez, mejor conocido en redes sociales como 'Fofo' Márquez, contrató a 25 escoltas después de que presuntamente fue amenazada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por cerrar un autos de lujo el puente Matute Remus en Guadalajara.

Fue en el video de nombre 'LAS POLEMICAS DEL NIÑO MILLONARIO FOFO MARQUEZ', publicado en la cuenta de Youtube 'Dominguero', donde el creador de contenido explicó que se metió en un gran problema a pesar de que esa no era su intención.

"Mucho dinero, muchos problemas. La fama es igual, la gente te quiere verte bien pero no mejor que ellas", dijo en el video viral.

El joven reiteró las disculpas públicas que ofreció en otro clip y aseguró que "ama Guadalajara", por lo que le gustaría ser bien recibido en el estado como había sucedido hasta el día en que decidió tapar Periferico.

"No hay necesidad de hate (odio), me comuniqué con el alcalde y me dijo' 'Fofito vente a hacer servicios comunitarios', voy a agarrar una escoba para que la gente esté contenta", dijo.

Recordemos que Fofo Márquez se hizo noticia nacional hace un par de semanas por cerrar con autos de lujo el puente Matute Remus en Guadalajara, Jalisco, lo cual generó reacciones muy diversas.

Algunas personas en redes sociales lo criticaron por tener una actitud "altanera" y afectar a quiénes quedaron atrapados en el tráfico, mientras que ortos enaltecieron su acción con frases de apoyo al joven que dice ser millonario.

Como mencionamos antes, el creador de contenido apareció en video para pedir disculpas a quiénes se sintieron ofendidos por su acción.