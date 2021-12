Muere el hombre más fuerte de Bélgica por complicaciones del Covid-19, era antivacunas

Lieja, Bélgica.- El hombre conocido como el más fuerte de Bélgica, Fréderic Sinistra, murió el pasado 15 de diciembre por una infección pulmonar derivada de las consecuencias del Covid-19, a pesar de que ya había sido dado de alta luego de haber estado hospitalizado.

El 'hombre más fuerte de Bélgica' tenía 40 años de edad, era un triple campeón mundial de kickboxing y conocido por su firme posición en contra de las vacunas contra el Covid-19, por lo que nunca recibió el biológico de inmunización, y cuando se contagió del virus tuvo que ser hospitalizado.

Sinistra confiaba en que aún era lo suficientemente joven y que su estado físico podrían protegerlo de la infección del virus.

Fue dado de alta médica pocos días antes de su muerte, Sinistra falleció el pasado 15 de diciembre por una infección pulmonar en su casa en Lieja, Bélgica, desde donde había publicado el 13 del mismo mes que agradecía el apoyo de sus seguidores en Facebook y que pronto se recuperaría.

"Gracias a todos por el apoyo. Estoy en mi casa tranquilo recuperándome como Dios manda. Me volveré 1.000 veces más fuerte. Nuevamente, gracias", comentó el boxeador.

“Me estás pidiendo mucho por mis novedades, te agradezco de todo corazón. Me siento cada vez mejor, me están cuidando muy bien… ¿La presa o el depredador? Mi perspectiva es exactamente la misma que en esta vida. No es necesario que te diga mi elección” escribió el boxeador en otra publicación.

Tras la muerte del hombre más fuerte de Bélgica, la esposa del boxeador, aseguró que el Covid-19 no fue el responsable del fallecimiento de Sinistra, incluso enfatizó en redes sociales y con mayúsculas que su "marido no murió de covid", además agregó que "nunca habría aceptado que lo que le pasó se utilizara para sembrar el miedo".