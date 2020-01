Mujer cobra entrada a su boda; 50 dólares por invitado

Estados Unidos.- Una novia de la ciudad de Washington anunció a sus invitados que cobraría una cuota para poder ingresar al evento, con el motivo de recuperar un poco del dinero que gastaría en su boda.

El anuncio fue hecho por la prima de la novia, quien a través de redes sociales hizo saber a familiares y amigos que debían pagar 50 dólares (900 pesos aproximadamente) para poder ingresar al establecimiento donde se realizaría la boda.

“Ella quería recuperar el dinero que gastó en su día especial. Le dije que no podría ir porque era escandaloso y que le deseo lo mejor”, escribió en redes su prima.

Ella contactó a mi tía (la madre de la novia), y mi tía me llamó. Mis padres se ofrecieron a pagar mi entrada, pero yo me negué“, dijo la chica.

Pronto la publicación se volvió viral entre los usurario de Reddit, quienes hicieron saber su inconformidad sobre el evento, pues consideran que no es correcto cobrar a un “invitado” su entrada a la fiesta.

Otros alegaban que no debía casarse si no contaba co el dinero suficiente para solventar los gastos que conllevan un evento de su magnitud.