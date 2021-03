Mujer confronta a hombre en área para discapacitados y este le muestra su pierna falsa

El usuario de TikTok @Pnuks, se volvió viral en redes sociales luego de compartir un video en donde exponía la situación que vivió mientras se encontraba en un estacionamiento de McDonald's, donde había varado su vehículo.

Gracias al video, el hombre ha cobrado popularidad en la web debido que proponen que las discapacidades de las personas deben dejar de ser cuestionadas, estos tras el suceso ocurrido en el estacionamiento en donde lo señalaron por hacer uso de la bahía para discapacitados.

El cibernauta publicó el pequeño clip momentos después de que la mujer se acercara a su vehículo para corroborar su supuesta incapacidad física, en el cual evidencia la incómoda situación que tuvo que pasar pese a la insignita azul que estaba en su tablero.

En el discurso dentro del video manifestó que: "Tengo una tarjeta de discapacidad porque tengo una pierna falsa, ¿no? Discapacidad. Tiene sentido.

"Obviamente, no pude ver mi discapacidad si estoy en un automóvil. Así que, por favor, dígame por qué esta anciana pensó que sería una gran idea acercarse a mí y tocar mi ventana para exigirme saber si esto es mío o no".

"No es asunto tuyo si tenemos esta tarjeta [la insignia de estacionamiento azul], no es asunto tuyo. No eres la policía de discapacidad".

"Incluso si alguien no parece viejo o no 'parece lo suficientemente discapacitado', si tiene esto, cierra la boca y te alejas".

"Eso es todo, no tienes nada, porque lo último que quieres hacer es acercarte a alguien que crees que no parece discapacitado y sale del auto y te das cuenta, carajo, le falta una pierna , debe ser discapacitado. Pareces estúpido, pareces un payaso".

Luego se enfrenta a la mujer que lo había desafiado y le dice: "Vamos a ver su cara cuando descubra que tengo una pierna".