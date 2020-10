Mujer consigue trabajo en pandemia y festeja bailando de la emoción (VIDEO)

Atlanta.- De nueva cuenta las redes sociales nos traen una histora como sacada de las mejores películas de Hollywood, aunque el video dura apenas unos segundos es lo suficientemente gráfico para entenderlo y disfrutarlo con apenas un pequeño contexto.

Las imágenes fueron captadas por cámaras de seguridad de un restaurante bar de línea deportiva en Atlanta, Georgia, Estados Unidos; todo comenzó justo en el estacionamiento del lugar, donde se ve caminar a una joven mujer afrodescendiente.

La protagonista del video posteriormente sería identificada como Kayallah Jones, quien justo salía del lugar a donde fue por una entrevista laboral para el puesto de mesera, al salir, bailó emocionada a modo de festejo por lo bien todo se dio.

Lo que ella desconocía en ese momento es que su nueva jefa, Dakara Spence, quien justo le había hecho la entrevista de trabajo, la estaba observando con las cámaras de seguridad y registrando el momento para siempre.

Después de que el metraje explotó mediaticamente, medios buscaron a Jones y la entrevistaron, para ellos, dijo desconocer que las cámaras la habían captado.

Dakara no lo sabía, pero estaba pasando por muchas cosas y en ese momento me dio esta oportunidad. Estaba eufórica, emocionada y tan abrumada hasta el punto en que nadie entendía lo feliz y realizada que me sentía en ese momento", expresó.