Mujer de 35 años asegura que no perderá la virginidad hasta encontrar el amor de su vida

India.- Una mujer de 35 años asegura que no perderá su virginidad hasta encontrar el amor de su vida, ya que cree firmemente en los valores tradicionales de la India que aprendió desde niña, su historia se volvió viral en redes sociales.

La mujer de nombre Sonali Chandra, dijo que no podría soportar pensar que sus principios fueran traicionados en algo de una sola noche y no entiende cómo sus compañeras presumen que se acuestan con un desconocido.

Sonali dijo que el hecho de tener relaciones sexuales por primera vez no le provoca miedo a pesar de que sea doloroso perder la virginidad, pero el problema es que ella busca a alguien especial con quien compartirlo, no solo una relación casual de amigos con beneficio en la que no se involucran los sentimientos.

La joven dice que las nuevas generaciones de su país son muy diferentes a lo que ella vivió en su adolescencia, como por ejemplo, ella nunca usó ropa ajustada o escotada, ni maquillaje, tampoco se acostumbraba a socializar con otros hombres en la escuela, ya que el único momento en que vestía diferente era para sus recitales de danza en la escuela.

Cabe señalar que en algunos países, existe todavía la tradición de que los padres de dos niños o jóvenes arreglan un matrimonio, lo que es muy común y la joven Sonali no fue la excepción ya que después de terminar la universidad a los 23 año, su padre le habló de sus planes sobre su matrimonio.

Su padre no la dejaba tener novio, e insistió en que buscaría al prospecto ideal para ella, ya que en Internet existen sitios de matrimonios indios, pero ella rechazó la idea porque no quería forzarse a tener una relación por alguien a quien no le tenga sentimientos.

Sonali trabajó en Wall Street y se dio cuenta que comenzó a sentir atracción hacia los hombres, pero ellos lo único que quería era acostarse con ella.

Sonali experimento su primer beso a la edad de los 26 años, pero no permitió que avanzara más por sus creencias.

En el año 2018 conoció a un hombre que le gustó mucho y una noche él le propuso rentar una habitación de hotel, y ella le hizo saber que sería su primera vez y el hombre le respondió: "Te mereces a alguien que siempre esté para ti, pero yo no puedo hacerlo", posteriormente el hombre dejo de contestarle y regresarle las llamadas hasta que desapareció.

La joven tuvo otra ocho experiencias con hombres y se dio cuenta que todos fueron unos patanes con ella, algunos incluso le propusieron matrimonio solo porque necesitaban una visa para trabajar en Estados Unidos.

Soneli pensaba que la virginidad era una virtud, ahora no, lo cual le ha costado lágrimas y una constante sensación de soledad, ya que a muchos hombres les asusta su forma de pensar, incluso su padre ha revelado sentirse avergonzado de que su hija aún no se haya casado.

Sonali busca ser una inspiración para quienes comparten su forma de pensar, y que son criticadas o que la sociedad les presiona para tener sexo, cuando en realidad se trata de las creencias y valores de las personas que se mantienen fiel a su forma de pensar.