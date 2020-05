Mujer de caravana anti-AMLO se hace viral, la llaman "Lady Bot"

En redes sociales se ha vuelto viral una mujer de Guadalajara a quien los internautas han bautizado commo "Lady Bot" tras difundir un "contundente" mensaje mientras asistía a la caravana anti-AMLO.

Desde el interior de su vehículo, la mujer llamada Lourdes grabó un video dirigiendo un mensaje a todos sus detractores, es decir, los usuarios que reaccionaban a sus publicaciones en Facebook con "me divierte", a quienes no dudó en clasificar como "bots".

Queridos bots, ¿ustedes no son mexicanos? ¿no viven aquí en México? (...) Yo creo que no tienes ni hijos, has de estar bien chavo y te han de pagar dos mil pesos por estar ahí en unas granjas llenas de computadoras fregando a la gente que sí quiere a México", dijo.

La mujer aseguró a los bots que "están traicionando a México", y que en el futuro, cuando tengan una familia, ganarían apenas mil 500 pesos al mes aunque fuesen médicos especialistas.

Con eso vas a tener que alimentar a tu familia, y si tú dices algo te van a mandar a los campos de trabajo o te van a encarcelar. Entonces vas a perder tu libertad y tú estás colaborando, bot, para esto", añadió.

Se mostró molesta por las numerosas reacciones de "me divierte" que recibía su publicación sobre la marcha anti-AMLO en Jalisco, por lo que decidió arremeter contra todos esos usuarios.

A ti, bot, te digo que eres un traidor a la patria. Tú le estás disparando y haciendo hoyos al casco del barco donde tú vas (...) no tienes cero dignidad", remató.

La reacción de los internautas no se hizo esperar y pronto el video se volvió viral en Twitter, donde bautizaron a la mujer como "Lady Bot", dando pie a los memes.

Los usuarios no dudaron en burlarse de las palabras de la mujer, señalando que no tiene idea de lo que es un bot, ya que en realidad se trata de un programa informático que realiza tareas de manera automática y repetitiva en Interne y no jóvenes contratados, como asegura ella.

#LadyBot avísenle que ya encontramos la granja de bots pic.twitter.com/n6WFzF3Vos — Julio ConCE (@JuliooConCE) May 31, 2020

