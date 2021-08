Mujer descubre a su esposo siendo infiel tras dar a luz y las excusas la enfurecieron más

Estados Unidos.- Descubrir a tu pareja siendo infiel siempre es algo desagradable pero para una mujer que acababa de dar a luz fue el colmo ya que su esposo le dio excusas mediocres y la enfurecieron aún más.

La mujer compartió su historia en redes sociales donde su esposo decidió tener un "romance emocional" con su compañera de trabajo mientras su esposa estaba embarazada de su bebé, lo que la dejó sintiéndose "insegura" sobre el tiempo que pasaron juntos.

Pero cuando nació su hija, el padre decidió llevar su aventura al siguiente nivel engañando "físicamente" a su esposa, y afirmó que solo estaba tratando de ayudar a su compañera de trabajo a través de una ruptura.

En su publicación de Reddit, la madre enumeró las "estúpidas" excusas que le dio su esposo cuando lo confrontó por sus acciones.

Ella escribió: "Mi esposo me engañó con una mujer del trabajo. Le había dicho durante meses que no me sentía cómoda con su relación".

"Me hizo sentir como si estuviera celosa e insegura sin ninguna razón. Estaba embarazada en ese momento, así que ya me sentía insegura. No quería ser un cónyuge controlador, así que lo dejé en paz".

"Cuando nuestra hija tenía 4 meses, su 'asunto emocional' se volvió física. Aunque en el fondo de mi mente sabía que era probable que sucediera, todavía me devastaba. Estas son algunas de las cosas estúpidas que dijo que lo hicieron cruzar esa línea":

No podía abrazar a su esposa porque la bebé dormía con ellos en la cama

Estaba tratando de ayudar a su compañera en la ruptura

Pasaba más tiempo con su compañera

Estaba cansada por el bebé y no quería ver televisión con él

La madre incluso dijo que era su esposo quien quería que ella tuviera un bebé, pero él "no la tocó" durante todo el embarazo porque dijo que era "raro".

Ella agregó: "No puedo olvidar lo jodidamente estúpido que es todo. Para el abuso emocional durante tanto tiempo; mentirme a la cara; simplemente parece una pérdida de tiempo".

"Él era el que quería que me quedara embarazada. No me tocó durante la mayor parte de nuestro embarazo porque 'es extraño'. Nuestra hija se merece algo mejor".

La publicación ha atraído varios comentarios de otros usuarios de Reddit, muchos de los cuales ofrecieron su apoyo a la madre devastada.

Uno escribió: "Tienes toda la razón, tú y tu bebé se merecen algo mucho mejor. Enviándote afirmación, aliento y esperanza".