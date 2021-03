Mujer descubre que su novio la engaña mientras intenta comprar en línea

Una mujer se llevó una gran sorpresa cuando intentaba hacer una compra en línea, descubrió que la estaba engañando.

El caso de la mujer se volvió viral en las redes sociales luego de que compartiera el momento del descubrimiento infiel por parte de su pareja sentimental.

La mujer engañada compartío el intercambio de mensajes con la popular cuenta de Instagram Depop Drama, que narra la conversación en el sitio de reventa.

La cuenta tiene más de 5000 seguidores y el trabajo de la astuta mujer dejó con la boca abierta a miles de personas.

En su mensaje de apertura, la mujer le preguntó al vendedor: "Oye, pregunta extraña, pero ¿conoces a alguien llamado...?

Después de que el vendedor confirmó que sí lo conocía, la mujer le preguntó si la foto con la camiseta en oferta fue tomada en su habitación.

El confuso vendedor admitió aceptó que fue como respondieron: "Sí, fue porque dejé mis cosas en las suyas. ¿Por qué preguntas? ¿Lo conoces?"

A lo que el comprador respondió: ¡Si, lo conozco, es mi novio! ¿Por qué estabas en el suyo?", para no perder la venta, el descarado vendedor respondió: ¿Dios mío, lo siento mucho, no lo sabía! ¿Todavúa estás interesado en el top?

La mujer respondió, No, no estoy jodidamente interesada en la cima, en realidad no estaba interesada, solo quería investigar.

Las capturas de los mensajes se volvieron virales en diferenetes redes siciales y ya cuentan con más de 80.000 me gusta y cientos de comentarios.