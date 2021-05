Mujer descubre que toda su vida fue una mentira tras enterarse que fue secuestrada de bebé

Estados Unidos.- Una mujer compartió a través de TikTok cómo es que descubrió que toda su vida fue una mentira luego de enterarse que fue secuestrada de bebé.

¿Qué harías si descubrieras un día que toda tu vida ha sido una mentira y que tu familia no es quien pensabas que era?

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Esta es la situación exacta en la que una mujer de los Estados Unidos afirma haberse enterado cuando tenía solo 26 años.

Leer más: Joven le dice a su mamá que la llevaría a ver a Chayanne pero era para vacunarla contra el Covid-19

La mujer anónima, que ahora tiene 42 años, compartió su impactante historia en un video de TikTok con el nombre de usuario @thebeardedmom.

El clip, que se ha vuelto viral, ha sido visto cientos de miles de veces, y estaba titulado: "Cómo supe que había sido secuestrado".

En el video, la mujer explica que había descubierto que su madre no era su madre biológica y que había estado tratando de averiguar más sobre la persona que la dio a luz cuando descubrió la verdad.

Ella dice: "Creo que tenía 26 años, estaba en un lugar saludable por primera vez y me estaba preparando para casarme y tenía dos hijos".

"Supuse que la forma más rápida de localizar a mi madre biológica sería buscarle antecedentes penales", mencionó la usuaria.

"No sé qué me obligó a llamar al departamento del alguacil en la ciudad en la que nací, simplemente parecía tener sentido en ese momento. Llamé al departamento del alguacil, les di la información que tengo, el alguacil se convirtió en extremadamente interesado en quién era yo, mi información personal y después de unos minutos de tener esa conversación sobre quién era, me pidió que me sentara, tenía algo que decirme.

Explicó: "Me senté, me dijo que no podía encontrar ninguna información sobre mi madre, pero que yo era una persona desaparecida".

La mujer continúo en los otros videos que había estado desaparecida desde 1980.

“Hubo una investigación policial a la que no pude acceder porque los registros habían sido archivados, pero me habían secuestrado".

En una seria de otros 15 videos, explicó completamente la historia detrás de su secuestro, cómo fue conocer a su madre biológica por primera vez (alerta de spoiler: no salió bien) y cómo todo salió al final.

Afirma que cuando era bebé, su madre biológica la vendió a la familia con la que creció, sus "secuestradores".

Su abuela no tenía idea de la venta y denunció la desaparición del niño a la policía y su madre biológica incluso fingió estar de acuerdo, por lo que la gente pensó que había sido secuestrada.

La gente estaba al borde de sus asientos mientras ella contaba la historia, y una persona comentaba: "La policía tenía el chisme para ti".

Otro escribió: "Oh, no cariño, ahora estamos todos invertidos. No puedo imaginar por lo que estabas pasando ... es como si 26 años hubieran sido una mentira. Mis oraciones están contigo".

Alguien más respondió: "Esa fue una historia increíble. La contaste tan bien. Estoy tan impresionado por tu manejo de la dinámica de las relaciones y por ti mismo. ¡Gracias!"

Leer más: Ricardo Salinas hace rifa de 50 mil pesos por el Día de las Madres y estos son los requisitos

Un usuario diferente agregó: "¡Lamento mucho que te haya pasado, pero me alegro de que estés bien!"