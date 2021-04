Mujer dispara por la ventanilla de un Burguer King porque se cansó de esperar

Tennessee.- El pasado viernes 2 de abril un inusual hecho movilizó a las autoridades de Memphis, Tennessee, Estados Unidos, después de que una mujer afrodescendiente abrió fuego contra un los trabajadores de un Burguer King aparentemente por esperar mucho.

Según medios locales y lo dicho por las autoridades policiales, la fémina descendió se su vehículo, se acercó a la ventanilla del restaurante de hamburguesas, discutió con un empleado y después sacó un arma de fuego.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Inmediatamente después comenzó a disparar por la ventana del drive-thru, aunque para fortuna de la compañía los trabajadores lograron escapar por una de las puertas, terminando todo con saldo blanco.

Leer más: VIDEO. Bailan Payaso de Rodeo con mucho alcohol y mucho Covid-19 en Mazatlán

Tras esto la agresora habría vuelta al auto para escapar también, sin embargo, tendría un cómplice, pues la policía asegura que el conductor era un hombre aún de identidad desconocida.

Hasta el momento nadie ha sido arrestado por los disparos en un Burguer King, pero las autoridades ya se encuentran haciendo la búsqueda de los responsables. El tema tomó tal popularidad que Crime Stoppers of Memphis and Shelby County Inc. ofrece 1,000 dólares de recompensa por su detención.