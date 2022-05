Mujer evita ser asaltada con arriesgada acción y se vuelve viral en TikTok

Una lección que no olvidarán tan fácil, dio una mujer a quien intentaban asaltar, sin dejar que ellos se salieran con la suya.

La hazaña quedó registrada en unas cámaras de seguridad, y más tarde se compartió el video en redes sociales, ganando miles de likes y compartidas, con el título “Antes muerta que robada, sin perder el estilo”.

En el video que compatió el usuario de Tiktok @vanvan_090, se puede ver a una mujer de pie en lo que parece ser una parada de camiones, con su bolso sobre el hombro, de pronto se da cuenta que unos hombres vestidos de negro que viajaban en moto se dirigen hacia ella.

Sin pensar toma su bolso y lo arroja hacia el otro lado de una barda, dejándo a los ladrones sin su motin objetivo, el hombre intenta jalarla pero ella le empuja la mano y corre para escapar de los amantes de lo ajeno. A los ladrones no les queda más que abordar la moto en la que viajaban y huir del lugar.

La acción se le valió la asombro de decenas de personas tanto a favor como en contra, que lo hicieron saber en los miles de comentarios, entre los que se encuentran algunos como:

“Ojalá todas pensaramos así de rápido”, “ah caray, no se me había ocurrido”, “buena técnica, no dejarse robar”.

Otros tantos mencionan que fue algo arriesgado, pues si el ladrón hubiera tenido un arma le hubiera podido disparar en venganza.

“Banda, no hagan eso, no es obvio, pero nadie es idi... por naturaleza, el man si tuviera armas e ubiera disprado por venganza”, “también he pensado hacer eso, creo que varias, peroooo tengo miedo me metan bala por cólera” y “mejor que le roben, yo me resistí y me dieron un super golpe en la nariz, me desmayé, pues también me robaron de que sirvió”, fueron algunos de los comentarios en contra de la joven.