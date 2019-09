Mujer le regala un perico a AMLO en Torreón

A la llegada de Andrés Manuel López Obrador a Torreón, Coahuila, fue recibido entre gritos, reclamos, exigencias y hasta con un perico que le quisieron regalar.

AMLO se dirigía a su camioneta, cuando al intentar cerrar la puerta, una señora arrojó el perico dentro.

Fue ahí cuando, tras rescatar de nueva cuenta al perico, la mujer puso al ave en el brazo del presidente y le dijo que se lo regalaba.

Vamos a hacer un acuerdo. Tú me lo guardas y cada vez que venga me lo traes. Ya quedamos, me lo cuida, es mío