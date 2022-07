Mujer es llamada 'demonio' tras tatuarse todo el cuerpo y ponerse implantes en el pecho

Ahnvala, es una joven fanática de los tatuajes, por lo que ha decidido cubrir su cuerpo de pies a cabeza, además de realizarse algunas modificaciones corporales, de las cuales afirma que la gente la ha acosado por ellas, sin embargo afirma que no importa las críticas, pues ella está muy feliz con su cuerpo.

Ahnvala, de 34 años, se hizo su primer tatuaje en 2009 y desde entonces se ha tatuado todo el cuerpo, además de someterse a procedimientos como tener implantes en el brazo y el pecho y dividir la lengua.

La mujer ama la forma en que se ve y confía en su apariencia, pero ha afirmado que algunas personas no ven su forma de autoexpresión de la misma manera, y algunos incluso la llaman "demonio".

Sin embargo, otros aceptan más su aspecto único, ya que también dijo que un niño pequeño dijo anteriormente que parecía un "superhéroe".

"A veces he recibo un poco de acoso sexual, y me han llamado demonio. También recibo cumplidos, a veces sobre aspectos específicos de lo que tengo o mi imagen general. Creo que mi favorito hasta ahora ha sido un niño pequeño que le pregunta a su madre si soy un superhéroe después de verme, simplemente lindo", dijo la joven.

La joven estadounidense, dijo que su primer tatuaje era en realidad una pieza a juego con su pareja en ese momento, y aunque luego lo ocultó, no se arrepiente de la tinta, ya que fue lo que la llevó a hacerse más tatuajes. Ahora, la mujer solo tiene "pequeños espacios" en su cuerpo que no tienen tinta.

“Me hice un tatuaje a juego con mi pareja y no me arrepiento, aunque fue mi primer encubrimiento, porque me ayudó a comenzar. En 2014, me dividí la lengua y me colocaron implantes subdérmicos, e incluso me hice las plantas de los pies; ahora solo quedan pequeños espacios sin tatuajes. Los ocho implantes se hicieron en dos sesiones, pero los dos implantes de pecho grandes se hicieron en uno. Tardan un par de semanas en sanar después de cada sesión, luego se pueden quitar las suturas; la cicatrización es la parte más intensa”.

Ahnvala dice que la modificación más dolorosa fueron sus implantes de pecho, pero señaló que tatuarse la lengua y las encías fue una experiencia aterradora porque la hinchazón le dificultaba respirar.

"Creo que gran parte de la curación se basa en la capacidad de cambiar tu mente, así como también en permitirte tiempo y espacio para sanar. Para mí, reducir la velocidad para sanar no siempre es fácil. Tandiato mi lengua como mis encías están tatuados y esto se hizo con bastante rapidez, mente una inyección. Aunque durante las primeras horas después, había mucha hinchazón y era difícil respirar o tragar”, afirmó la joven.

Añadió que “me operaron la lengua en dos sesiones, pero creo que definitivamente fue mejor que una debido a la hinchazón".

La mujer pasa gran parte de su tiempo viajando y actualmente no tiene pareja, ya que no ha podido concentrarse en encontrar a alguien especial mientras viaja, pero estaría abierta al amor siempre que su posible pretendiente pudiera aceptarla por quien es ella.

“He vivido gran parte de mi vida sola, por lo que no ha sido mi enfoque, pero estoy abierta a ello, solo para la persona adecuada. Alguien a quien le gustan mis modificaciones y no está tratando de ver más allá de ellas. Mi cuerpo y mi visión siguen evolucionando a medida que me inspiro y modifico mi camino”, finalizó la norteamericana.