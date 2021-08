Mujer organiza baby shower en Mazatlán y no llega ningún invitado

Mazatlán, Sinaloa.- A través de redes sociales se viralizó las imágenes de un baby shower en Mazatlán, lamentablemente no acude ningún invitado.

Que feo debe de ser cuando organizas una fiesta y nadie llega y todo se desperdicia, aparte del triste sentimiento de estar solo. Pero Marysol le dio vuelta a su mal momento.

Marysol López, una mujer de Mazatlán, Sinaloa, esperaba que llegaran los invitados y sus familiares al babyshower, pero nadie llegó.

Al ver que ninguna persona llegaba para festejar la llegada de su nuevo bebé, Marysol compartió un mensaje a través de redes sociales.

Marysol invitó a todos los que quisieran ir, sin necesidad de llevar regalos, para no desperdiciar la comida.

Marysol invitó a cualquier persona para no desperdiciar la comida / Foto: Captura

"Quienes gusten venir a comer no importa que no traigan regalo solo deseo que se quede la comida, me dejaron como novia de rancho vestida y alborotada en mi baby shower, quien guste venir mande mensajito y les pasó dirección por inbox", escribió Marysol en Facebook el pasado 24 de julio.

"¿Todas esas personas que te dijeron que sí irián dónde están?", escribió una usuaria. A lo que otra respondió: "Quizá cuidándose de un contagio"; ya que debido a la pandemia de Covid-19, hay demasiados contagios de coronavirus en Sinaloa y no es el mejor momento de realizar fiestass.

"Yo no pude asistir porque estoy en una batalla muy dura", escribió una amiga de Marysol.

"No hay que salir ya que hay mucho Covid", escribieron usuarios justificando el motivo por el cual no fueron al baby shower.

Marysol recibió muchas clases de comentarios, como de las personas que la apoyaban y hasta quien la criticaba por hacer una fiesta en pleno semáforo rojo.

Pero Marysol estaba consciente de esto ya que había cubrebocas hechos por su mamá, gel antibacterial e incluso desinfectó los utensilios.