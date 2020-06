Mujer queda muda por 2 meses y vuelve hablar con 4 acentos diferentes

Inglaterra.- Una mujer que se quedó muda durante dos meses después de una misteriosa lesión cerebral finalmente recuperó la voz, pero ahora habla con cuatro acentos diferentes.

Los médicos quedaron perplejos después de que innumerables pruebas no explicaron por qué Emily Egan, de 31 años, perdió la capacidad de hablar.

Cuando finalmente comenzó a hablar de nuevo, la voz de Egan no se parecía en nada al acento de Essex que tenía antes.

Egan ahora habla principalmente con acento polaco, incluso a veces en "inglés roto", pero su voz puede cambiar repentinamente para sonar también francés e italiano.

En un principio se descartó que tuviera un derrame cerebral. Pixabay

Si experimenta mucho estrés, su acento se vuelve ruso, y cuando está exhausta, Egan puede perder la capacidad de hablar por completo.

Después de meses de confusión, Egan finalmente ha sido diagnosticada con síndrome de acento extraño, un trastorno del habla raro causado por daño cerebral.

Los médicos inicialmente sospecharon un derrame cerebral, pero se descartó y creen que su trastorno del habla fue causado por un daño cerebral. Todavía no saben qué lo causó.

Egan dijo: “Toda esta experiencia ha sido agotadora y totalmente abrumadora. "No solo ha cambiado mi acento: no hablo ni pienso de la misma manera que antes y no puedo construir oraciones como solía hacerlo".

La mujer en un principio creyó ser víctima de algo sobrenatural. Pixabay

“Ahora escribo de manera diferente, todo mi vocabulario ha cambiado y mi inglés ha empeorado a pesar de vivir en el Reino Unido toda mi vida.

"Mi padre ha dicho que ya no sueno como yo, ya que nunca se imagina que redacte cosas como lo hago ahora. "Incluso he sufrido abusos por parte de extraños que piensan que soy extranjero. Un hombre me gritó en el supermercado diciendo que extranjeros como yo son la razón por la que tenemos coronavirus". "Me cambió la vida por completo".

Fue dada de alta a un neurólogo después de tres semanas en el hospital pero aún sin voz, y se comunicó únicamente a través de una aplicación en su teléfono.

Ella dijo: “Conocí un poco de lenguaje de señas básico, ya que lo necesitaba para trabajar hace años, pero solo usé mis manos para expresar lo que quería decir.

"Tuve que usar una aplicación de" texto para hablar "en mi iPhone que sonaba como Stephen Hawkins y simplemente no era yo.

Me sentí como una persona completamente diferente. Adaptarme a la comunicación de esta manera fue tan difícil que me sentí como una persona completamente diferente.

