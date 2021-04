Mujer se corta el cabello para que su pareja no la mate por infidelidad

República Dominicana.- El video de un hombre que obliga a su pareja a cortarse el cabello supuestamente como castigo por haberle sido infiel, se volvió viral y alertó a las autoridades de República Dominicana, quienes ya investigan el caso.

El hombre, le pide a su esposa en el transcurso de la grabación, que se corte el cabello debido a que según él, ella le había sido infiel, por cual necesitaba recibir un castigo. El individuo le da una maquina para rapar y le dice: "Toma, sí, recórtate, recórtate".

"Tú me estás pidiendo qué yo quiero que tú hagas, y te mandé a recortarte la cabeza, tanto que te gusta tu pelo, porque no te quiero poner la mano", añadió.

Asimismo, el hombre se escusa diciendo que no va a fracasar por una mujer como ella, es por esta razón por la que decide no golpearla y tomar otras medias en el asunto.

Por su parte, la mujer asustada repetía una y otra vez que estaba arrepentida para conseguir que su pareja no atentara contra su vida. "Para que él no me mate yo estoy haciendo este video, para demostrarle que estoy arrepentida".

No obstante, el abusador reitera que el castigo que le ha asignado es mínimo en comparación de lo que realmente merece. "Es por cosas como esas que muchas mujeres hoy están en el cementerio, por burlarse de los hombres", mencionó en el clip.

El desagradable video puso en alerta a las autoridades, quienes rescataron a la joven en un municipio al norte del país. Cabe mencionar que, el agresor continúa prófugo de la justicia.

Ana Andrea Villa Camacho, procuradora fiscal, indicó que el hombre había violado sus derechos humanos, su intimidad, integridad, la torturó y la amenazó de muerte, garantizando que pese a que no la tocó, el había cometido un delito.

La joven de 22 años ahora está bajo custodia del Ministerio Público como protección. "Él no la tocó pero la obligó a cortarse el pelo. Existe el abuso físico, la violencia verbal, la violencia psicológica" informó la especialista en violencia de género.

Las autoridades aseguran que la sanción que podría enfrentar el abusador va de entre diez a treinta años de cárcel a pesar de que este no la haya tocado.