Mujer se intenta vengar de su pareja "infiel" y se equivoca dañando el auto de otra persona

Estados Unidos.- Una venganza de una mujer a su pareja se salió de control, esto luego de que ella destrozara el coche de su pareja por supuestamente haberla engañado, sin embargo nunca pensó que el vehículo dañado no era el de su pareja, ya hora una señora paga las consecuencias de su atroz vandalismo.

El suceso que se ha vuelto viral en redes sociales, fue documentado por la cadena de televisó NBC, de los Estados Unidos, luego de que Nedra Brantley, una mujer residente del norte del norte de Washingtón, D.C. denunciará a los medios lo que le había ocurrido a su auto.

La mujer describió que despertó una mañana de del segundo domingo de noviembre, y de repente al salir al frente de su domicilio descubrió que los vidrios de su auto estaban rotos, así como un revelador mensaje pintado negro, que decía "Mike es un infiel".

La mujer dice que en ese momento lo único que hizo fue gritar, pues confesó que es algo que nunca creyó que le sucedería; "Grite, Me sorprende que nadie del vecindario me escuche, porque grité tan fuerte".

Brandley aseguró que no tiene idea de quién es Mike, por lo que ahora pide que la policía inicie una investigación para dar con el vándalo que se atrevió a dañar su vehículo.

De acuerdo con lo declarado por la mujer al noticiero estadounidense, ahora está trabajando con su compañía de seguros para hacer algo al respecto, mientras que lamentó que aún no tiene claro de quién pudo haber interpretado la canción de Before He Cheats de Carrie Underwood, ya que en el video clip del sencillo, la cantante aparece destrozando un auto con un bate de beisbol.